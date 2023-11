Griselda Galleguillos, diputada por la provincia de Salta (Frente Avancemos), en Argentina, juró el viernes su cargo, y no pasó inadvertida. La representante del departamento de Rosario de Lerma acaparó la atención al llegar con un vestido de novia y un anillo de compromiso en el dedo anular.

En diálogo con Qué Pasa Salta, Galleguillos explicó los motivos detrás de su particular atuendo. “Hoy oficialmente me caso con la gente”, dijo entre risas. Y luego admitió: “Esto tiene una anécdota muy especial para mí, no quiero quebrarme, pero tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma”.

“Don Flores, cuando yo había iniciado mi carrera política hace diez años, me visitaba siempre en el Concejo Deliberante para darme apoyo y fuerzas, y él en ese momento me decía ´cuando llegues a ser diputada ponete el anillo, porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad’”, reveló a continuación.

“Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión y así va a ser”, completó la integrante del Frente Avancemos.

Una rifa con un stripper

El mes de marzo pasado, Galleguillos dio también de qué hablar luego de rifar una noche con un stripper. Con motivo del Día de la Mujer, la referente política provincial se tomó una foto con un modelo venezolano que “ofreció” a través de Facebook, donde suele compartir distintas competencias para que la gente participe.

“Sorpresa por el Día de la Mujer. Gratuito. A pedido de las chicas. Si te vas a juntar este finde y querés pasar una divertida noche entre amigas, no pierdas esta oportunidad”, alertó la legisladora salteña, que pasó a presentar después a su invitado: “Juancho es Míster Universo Venezuela y puede estar en tu casa”.

Sin embargo, puso una serie de requisitos para poder anotarse en el sorteo. En primer término, que los grupos tenían que ser de diez o más chicas. También aclaró que estaba dirigido a mayores de edad. “Válido para el departamento de Rosario de Lerma”, detalló la joven que fue concejala tres veces y que también dejó el teléfono para que sus seguidoras pudieran anotarse. Asimismo subió fotos del stripper, quien posó con ella en shorts y sin remera, junto a un globo de “feliz día” de la mujer.

Luego, en abril, publicó una reversión del éxito de Shakira y Bizarrap, la Music Sessions #53. El apuntado esta vez no fue Gerard Piqué, ex de la cantante colombiana, sino el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. La canción también incluyó dardos para el ministro de Economía, Sergio Massa.

En la puesta se la ve a la exconcejala frente a un micrófono y con auriculares junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, al igual que ella político de la localidad de Rosario de Lerma, vestido al estilo Bizarrap: con lentes, campera deportiva y una gorra. Pero la de él, a diferencia de la del productor, es naranja y dice “Olmedo”, por Alfredo Olmedo, el exdiputado nacional.

Esta reversión tiene muchas referencias a la canción original. Además del ritmo, Galleguillos hasta copia la mención indirecta al nombre del exjugador de futbol, pero lo hace con el mandatario provincial. Mientras que Shakira entonó “perdón que te sal-Pique”, la candidata salteña lanzó: “Digo la verdad y no sé si te Gusta-a-vo”. Hasta recuerda la visita de los conductores Lizy Tagliani y Marley, cuando fueron a Salta a grabar su programa Por el mundo.

