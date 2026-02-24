Más Información

Sídney.- El primer ministro de , Anthony Albanese, fue desalojado este martes durante varias horas de su residencia oficial en Camberra debido a un "incidente de seguridad" confirmado por la Policía y del que hasta ahora se desconocen detalles.

En una declaración preliminar citada por la cadena pública ABC, la Policía Federal explicó que el incidente se produjo a las 18.00 hora local (9.00 GMT) y provocó un operativo de seguridad que concluyó una vez que los agentes descartaron cualquier peligro.

"Se realizó un registro exhaustivo y no se encontró nada sospechoso. No existe ninguna amenaza actual para la comunidad ni la seguridad pública", aseguró la Policía, que prevé publicar más tarde detalles de lo sucedido.

Por su parte, la ABC dice que Albanese fue llevado a otro lugar "durante varias horas", mientras que el mandatario laborista aún no se pronunció al respecto.

En sus declaraciones públicas de este martes, el primer ministro dijo que los australianos se sienten "disgustados" por los vínculos entre el expríncipe Andrés con el pederasta convicto , y defendió su decisión de respaldar la posible exclusión del expríncipe de la .

El incidente de seguridad se produce el mismo día que se ha puesto en marcha la comisión real creada por el gobierno australiano para investigar el antisemitismo y el atentado perpetrado en diciembre en la , en Sídney, en el que murieron 15 personas, entre ellos uno de los atacantes.

El gobierno ha hecho un llamamiento para reforzar la cohesión social y combatir el extremismo ideológico y religioso en el país después de este ataque, que tuvo lugar durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, donde dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes inspirados en la ideología del Estado Islámico (EI), según las autoridades australianas.

