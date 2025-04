Tegucigalpa.— Honduras comenzó a recibir el lunes a las delegaciones internacionales que participarán en la novena Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), marcada por la presencia de varios líderes de izquierda.

Con Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Bernardo Arévalo, Yamandú Orsi, Miguel Díaz-Canel y Xiomara Castro, la cumbre se perfila como una reunión con fuerte impronta de izquierda, marcada por el progresismo, el debate sobre nuevos pactos regionales y la incógnita de las ausencias y algunos presidentes que van de salida.

Para la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien el miércoles traspasará la presidencia pro tempore de la Celac a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la cumbre en Tegucigalpa marcará “un paso hacia la unidad de América Latina y el Caribe, enfrentando desafíos globales como el cambio climático, el narcotráfico y la migración”, entre otros problemas.

Lee también: Sheinbaum detalla agenda en CELAC; "Vamos porque queremos mucho a Xiomara", dice sobre presidenta de Honduras

El encuentro de jefes de Estado será en Tegucigalpa en la sede del Banco Central de Honduras y ya han confirmado su asistencia 11 gobernantes de 33 que la integran.

Aunque Castro pregona unidad, pese a ausencias como las del argentino Javier Milei, el venezolano Nicolás Maduro y el salvadoreño Nayib Bukele, son claras las diferencias políticas y los distanciamientos que marcan a los países del foro.

Algunas diferencias son por asuntos fuera de la región como la situación en la Franja de Gaza, lo mismo que a nivel bilateral y de bloques, como ocurre en América del Sur y Centroamérica, o la situación en Venezuela por el nuevo mandato de Maduro, por ejemplo.

La cumbre tiene lugar en momentos en que América Latina se mantiene como la región más violenta del mundo, con tasas de homicidios que triplican el promedio global. La inseguridad, alimentada por el narcotráfico y el crimen organizado, representa un costo equivalente al 3.4% del PIB regional.

Lee también: Sheinbaum confirma asistencia a la CELAC el 9 de abril; “voy a ir por poquito tiempo”, dice

El encuentro multilateral se realiza además bajo las amenazas de aranceles y las deportaciones masivas aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las políticas del mandatario estadounidense “toman a Latinoamérica más fraccionada que nunca, con sus mecanismos de integración en crisis”, según el analista hondureño Manuel Torres. No hay agenda común. “América Latina está fuera en este momento como un factor protagónico, a nivel mundial no es tomada en cuenta prácticamente en ningún foro, y si no estás en el almuerzo de los grandes temas, pues vas a estar en el menú y eso es lo que le está correspondiendo un poco a la región”, señaló Torres a EFE.