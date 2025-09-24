Más Información

Los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que respaldan que el próximo de la ONU, sucesor de , sea de la región, en aplicación del principio de "balance geográfico equitativo" y para "fortalecer la diversidad".

El comunicado emitido en Nueva York por los cancilleres no menciona ningún nombre concreto de candidatos procedentes de la región, en un momento en que solo dos han dado un paso al frente: el argentinoy la chilena Michelle Bachelet, esta última candidatura presentada formalmente ayer por el presidente chileno, .

Los cancilleres subrayaron que "ha llegado el momento" de un secretario general procedente de la región, aunque esto ya se daba por hecho según una regla no escrita en la de rotación de continentes para ocupar ese cargo, dado que el último (y único) secretario general de esta región fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El documento resalta que es necesario "promover un más inclusivo y representativo", y que un secretario general de la región latinoamericana-caribeña "contribuirá significativamente a robustecer la capacidad de las Naciones Unidas para enfrentar los retos globales contemporáneos".

La elección de un secretario general se concretará el año que viene, para comenzar su mandato el 1 de enero de 2027, y depende en gran medida de los apoyos que pueda cosechar entre los Estados miembros de todos los continentes, y sobre todo de su capacidad de suscitar consenso y de que su nombre no sea vetado por ninguno de los cinco miembros permanentes del (EU, China, Rusia, Francia y Reino Unido).

En los últimos dos años ha prosperado la idea de que debe ser una mujer la que por primera vez en la historia ocupe ese puesto, pero hasta el momento ningún nombre parece suscitar el suficiente , tanto entre potenciales candidatas latinoamericanas como de otras regiones del mundo.

