Toronto. El gobierno canadiense afirmó este domingo estar "profundamente alarmado" por los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales en el estado mexicano de Jalisco.
En una declaración publicada en sus redes sociales, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, también afirmó que Ottawa está siguiendo de forma estrecha "la grave y rápida evolución de la situación de seguridad en el estado de Jalisco".
"Estamos profundamente alarmados por los informes de violencia tras una importante operación de seguridad, que incluyen enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y vehículos incendiados en múltiples zonas. Somos conscientes de que las autoridades locales han emitido órdenes de confinamiento en algunos lugares y la situación sigue siendo cambiante", añadió Anand.
La declaración de la representante del gobierno canadiense se produce después de que las autoridades del país norteamericano emitiesen una advertencia a sus ciudadanos en Jalisco para que eviten salir a las calles.
"Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el gobierno canadiense.
La violencia en Jalisco obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañías aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.
La oleada de violencia se inició tras la muerte en una operación federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien fue abatido en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según confirmaron a EFE fuentes del gobierno de México.
Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.
