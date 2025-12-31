Más Información

A última hora del martes, en la antesala de Año Nuevo, sectores de la ciudad de Buenos Aires y la Provincia sufrieron cortes de luz, que se complementan a las altas temperaturas alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este sentido, Edesur emitió un comunicado en sus redes sociales este miércoles, en el que informó haber detectado una falla en la Subestación Bosques. De momento se desconoce el número de afectados, ya que el sitio oficial del ENRE no funciona. Para las 23, había más de 30 mil usuarios sin servicio.

En el mensaje, la empresa de distribución de energía explicó: “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas“.

Pasadas las 23, usuarios comenzaron a compartir a través de redes sociales fotos y videos sobre los cortes en sus barrios. En un primer momento, el ENRE registró 33.814 damnificados, los cuales se concentraban principalmente en Almagro, Avellaneda, Berazategui y Parque Patricios, entre otros.

Minutos más tarde, el número de servicios afectados escaló a 38.682 y a las zonas con más cortes se le sumó Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde 6330 quedaron sin suministro, con una normalización estimada para las primeras horas de este miércoles. En tanto, en Almagro, el barrio porteño más comprometido, se contabilizan 6118 usuarios afectados por una falla en la red de media tensión, mientras que en Avellaneda el número asciende a 3926.

También se registraron cortes de gran impacto en Ingeniero Allan, en Florencio Varela, con 3143 usuarios sin luz, y en El Pato, partido de Berazategui, donde 2516 usuarios permanecían sin suministro. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, además de Almagro, se destacaron interrupciones en Parque Patricios (1912 usuarios), Constitución (608), Flores (572) y Parque Avellaneda (467), de acuerdo con el detalle difundido por la distribuidora.

La mayor parte de los inconvenientes se debe a interrupciones no programadas del servicio de media tensión, que afectaron a miles de hogares de manera simultánea tanto en barrios de la ciudad de Buenos Aires como en el sur del conurbano bonaerense.

Alerta por altas temperaturas

En paralelo con el apagón en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un calor agobiante en la zona, el cual se suma a una seguidilla de días pesados. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima alcanzará los 39°Cy la mínima será de 27°C. Además, se prevé que la jornada comience algo nublada, con cielo ligeramente nublado hacia el mediodía y probabilidades de chaparrones durante la tarde, estimadas en torno al 40%.

Para el conurbano bonaerense, el pronóstico es similar, con una máxima de 38°C y una mínima de 26°C. El día comenzará algo nublado, luego estará parcialmente nublado y se esperan chaparrones durante la tarde, con cielo parcialmente nublado por la noche.

De todos modos, para el jueves, el SMN anunció un descenso de la temperatura de alrededor de 10°C, con una nueva baja térmica hacia el día siguiente. Será un breve alivio, en el marco de días agobiantes, aunque luego volverá el calor.

