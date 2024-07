A casi una semana del titubeante debate del presidente demócrata Joe Biden, su contrincante, el republicano Donald Trump, declaró que el mandatario es un "montón de mierda".

En un video, el republicano declaró que Biden "simplemente está renunciando, está abandonando la carrera" y prosiguió: "eso significa que tenemos a Kamala" Harris, la vicepresidenta estadounidense. El exmandatario consideró que ella "va a ser mejor. Ella es tan mala, es tan patética, es tan jodidamente mala".

Sobre las relaciones con los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, el expresidente indicó sobre Biden: "¿Te imaginas a ese tipo lidiando con Putin? Y el presidente de China, que es una persona feroz. Es un hombre feroz, un tipo muy duro. Y lo ven. Pero acaban de anunciar que probablemente está renunciando. Sigue noqueándolo, ¿eh?".

No estaba inmediatamente claro dónde ni cuándo exactamente se habían filmado de forma encubierta las imágenes.

Ven "colapso total" del Partido Demócrata

Mientras, el medio Daily Beast citó al portavoz de la campaña de Trump, Stephen Cheung, quien remitió una declaración emitida ese mismo día sobre el “colapso total” del Partido Demócrata.

“Cada demócrata que pide al corrupto Joe Biden que renuncie alguna vez apoyó a Biden y sus políticas fallidas que conducen a una inflación extrema, una frontera abierta y caos en el país y en el extranjero”, se lee en la declaración, atribuida a los asesores de campaña Chris LaCivita y Susie Wiles.

"No se equivoquen: los demócratas y los principales medios de comunicación se confabularon para ocultar la verdad al público estadounidense: Joe Biden es débil, fracasado, deshonesto y no es apto para la Casa Blanca", continúa.

“Todos ellos han mentido sobre el estado cognitivo de Joe Biden y han apoyado sus políticas desastrosas durante los últimos cuatro años, especialmente la copiloto cacareante Kamala Harris”. La declaración concluye que Trump “vencerá a cualquier demócrata el 5 de noviembre porque tiene un historial probado y una agenda para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Biden seguía luchando este miércoles por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desde el desastroso debate contra su rival republicano Trump de la semana pasada, lo que aumentó la presión a su campaña.

"Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", dijo el veterano demócrata, según el medio especializado Politico.

