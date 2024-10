Un avión en el que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva viajaba el martes con destino a Brasilia sufrió un problema técnico después de despegar de la Ciudad de México y se dirigía de regreso al aeropuerto de la capital mexicana para que el mandatario pudiera abordar otro vuelo de regreso a casa, informó la fuerza aérea de Brasil.

El avión, un Airbus A319, volaba sobre la capital mexicana el martes por la tarde, de acuerdo con el comunicado de la fuerza aérea brasileña. A las 4:53 de la tarde (hora local), el avión llevaba más de dos horas en el aire, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

La fuerza aérea brasileña añadió que se llevaron a cabo con éxito “los procedimientos de seguridad por el problema”, pero los pilotos deben “esperar a que se consuma la cantidad de combustible suficiente para que el avión regrese al mismo aeropuerto del que despegó”.

Lula asistió la mañana del martes a la investidura de la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Llegó a México el domingo y sostuvo una reunión con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El avión sobrevolaba el Aeropuerto Felipe Ángeles, al norte de la Ciudad de México. El aeropuerto comercial fue construido en una base militar por instrucciones de López Obrador luego de que canceló el proyecto de un aeropuerto que ya estaba parcialmente construido y quedaba más cerca de la capital. Los dignatarios extranjeros, como la primera dama estadounidense Jill Biden, viajaron al aeropuerto para asistir a la inauguración de Sheinbaum.

La prensa local informó que miembros del personal de Lula que viajaban a bordo del avión creen que el problema pudo deberse al impacto de un ave. Dos de los miembros del personal no habían respondido de momento a las solicitudes de comentario de The Associated Press.

Los expertos en aviación han dicho que el protocolo de aterrizaje luego de un impacto con aves requiere que los pilotos vuelen cerca de un aeropuerto mientras consumen la gasolina.

En enero, un avión en el que viajaba el equipo de seguridad de Lula no pudo despegar debido a que registró una falla técnica durante un viaje al estado de Paraíba, en el noreste de Brasil. La presidencia de Brasil dijo después del incidente que los miembros del personal no corrieron ningún riesgo.

