México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Detienen en Playa del Carmen a Otmane Khalladi; fugitivo era buscado en EU

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

VIDEO: Graban a agentes de inmigración mientras sacan a una mujer de su auto a la fuerza y la detienen; "estoy discapacitada"

Las autoridades migratorias de mantienen detenidas a unas 73 mil personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena CBS News.

Las cifras revelan un aumento de 84% en la cantidad detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder, con una serie de políticas anti-migrantes centradas en detener y deportar a la mayor cantidad de individuos posible.

Según los datos filtrados al portal, menos de la mitad (47%) de los detenidos tienen antecedentes criminales en Estados Unidos.

La Administración republicana ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención -abriendo más centros o expandiendo los existentes- a un promedio de 100 mil personas cada día.

Detenciones de migrantes por ICE Foto: AP
El año pasado, con la aprobación del presupuesto apodado por Trump como el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley", el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un paquete de financiación plurianual de casi 191 mil millones de dólares, la mayor cantidad de financiación que esta agencia ha recibido desde que fue fundada en 2002.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió un enorme aumento de fondos en 2025 a través de la “Ley de Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único” (OBBBA), que totalizó alrededor de 178 mil millones de dólares en un solo paquete suplementario, el más grande de la historia, centrado fuertemente en seguridad fronteriza, aplicación de las leyes de inmigración (ICE, CBP), detención y nuevas barreras, tras años de incrementos significativos del presupuesto para estas áreas.​

Las condiciones en los centros de detención para migrantes han sido tildadas de "inhumanas" por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos, incluyendo ACLU y Amnistía Internacional, que han revelado abusos físicos y psicológicos hacia los detenidos, al igual que hacinamiento.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizan un arresto durante un operativo matutino en Park Ridge, Illinois, el viernes 19 de septiembre de 2025. Foto: AP
Y es que el 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas en custodia de , con más de 30 personas fallecidas dentro de estos centros.

En los primeros 10 días de 2026, al menos 4 migrantes han muerto bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses, todos en instalaciones usadas por , incluyendo un centro en la base militar de Fort Bliss, Texas.

