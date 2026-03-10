Más Información
Investigadores estadounidenses allanaron el rancho del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en el estado de Nuevo México, en el marco de una investigación de supuestos abusos de mujeres y niñas, informaron las autoridades.
"Esta búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México sobre las supuestas actividades ilegales en el rancho de Epstein antes de la muerte de Epstein en 2019", indicó la entidad en un comunicado.
La búsqueda es resultado de la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia estadounidense sobre el financista, que citan el "Rancho Zorro" miles de veces.
Lee también EU publica nuevos documentos del caso Epstein con acusaciones contra Trump; una mujer afirma que el presidente la agredió
La congresista de Nuevo México, Melanie Stansbury afirmó que la búsqueda "no dejará piedra sobre piedra".
"Las sobrevivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo que se haga justicia, y Nuevo México encabeza el camino en la búsqueda de verdad y rendición de cuentas", publicó Stansbury en X.
Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por cargos de abuso sexual de menores, algunas, niñas de 14 años, y murió encarcelado en Nueva York antes de ser juzgado por cargos de tráfico sexual.
Lee también Bill Clinton dice que no sabía de los delitos de Jeffrey Epstein; "no vi nada y no hice nada malo"
Tras su muerte, una mujer no identificada, que utilizó el alias Jane Doe 15, afirmó que Epstein la violó en el rancho cuando tenía 15 años.
Otra mujer, Annie Farmer, aseguró que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, actualmente encarcelada, manoseó sus pechos en el rancho cuando era adolescente.
