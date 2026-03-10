Más Información

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica

"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

SIP reporta uno de los "peores" años para la libertad de prensa en las Américas; ve en México "inefectividad de mecanismos de protección"

Blindar elecciones en México, 20 años de intentos fallidos

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

Sheinbaum: Más de mil mexicanos han sido evacuados de zona de conflicto en Medio Oriente; sin registro de iraníes refugiados en México

Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos

Derrumbe en San Antonio Abad; colapsa edificio dañado por los sismos de 1985 y 2017

Investigadores estadounidenses allanaron el rancho del fallecido delincuente sexual en el estado de , en el marco de una investigación de supuestos abusos de mujeres y niñas, informaron las autoridades.

"Esta búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México sobre las supuestas actividades ilegales en el rancho de Epstein antes de la muerte de Epstein en 2019", indicó la entidad en un comunicado.

La búsqueda es resultado de la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia estadounidense sobre el financista, que citan el "Rancho Zorro" miles de veces.

La congresista de Nuevo México, Melanie Stansbury afirmó que la búsqueda "no dejará piedra sobre piedra".

"Las sobrevivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo que se haga justicia, y Nuevo México encabeza el camino en la búsqueda de verdad y rendición de cuentas", publicó Stansbury en X.

Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por cargos de abuso sexual de menores, algunas, niñas de 14 años, y murió encarcelado en Nueva York antes de ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

Tras su muerte, una mujer no identificada, que utilizó el alias Jane Doe 15, afirmó que Epstein la violó en el rancho cuando tenía 15 años.

Otra mujer, Annie Farmer, aseguró que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, actualmente encarcelada, manoseó sus pechos en el rancho cuando era adolescente.

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?