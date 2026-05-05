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Concord, New Hampshire. Un empleado de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) está acusado de enviar un correo electrónico a la donde amenazaba con matar al presidente, después de usar su computadora de trabajo para investigar intentos de asesinato y temas relacionados.

Dean DelleChiaie, de 35 años y residente de Nashua, Nuevo Hampshire, debía comparecer por primera vez ante un tribunal el martes por un cargo de comunicación interestatal de una amenaza contra el presidente. Según los fiscales federales, envió un mensaje el 21 de abril desde su cuenta de personal y afirmó que iba a “neutralizar/matar” al presidente.

Hace casi tres meses, la policía y agentes del Servicio Secreto interrogaron a DelleChiaie sobre búsquedas realizadas en su computadora en la FAA, donde trabajaba como contratista vinculado a la ingeniería mecánica.

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Según documentos judiciales, DelleChiaie usó su computadora de trabajo en enero para buscar información sobre cómo introducir un arma en una instalación federal, el porcentaje de la población que quiere muerto al presidente, la ubicación de la casa del vicepresidente y los nombres de sus hijos. Posteriormente, pidió al departamento de tecnología de la información de la FAA que borrara su historial de búsquedas, pero el departamento, reportó la solicitud a las autoridades, y DelleChiaie fue suspendido.

Cuando fue entrevistado en su casa el 3 de febrero, DelleChiaie admitió haber realizado las búsquedas y se mostró arrepentido, escribió el agente especial del , Nathaneal Gamble. También les dijo a los investigadores que poseía tres armas, que estaba deprimido y que, aunque estaba molesto con la administración Trump, no tenía interés en asesinatos.

DelleChiaie, cuyo abogado no respondió a la solicitud de comentarios, fue arrestado el lunes, poco más de una semana después de que un intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con y cuchillos. está siendo procesado judicialmente por ese incidente, en el que un agente del Servicio Secreto que llevaba chaleco antibalas recibió un disparo, pero no sufrió heridas graves.

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ss

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