A dos días, es decir, el 1 de julio, de que se aplique la medida de que las empresas deben vender los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) —donde se incluyen motos eléctricas, bicimotos y scooters— con placas vehiculares, trabajadores de tiendas afirmaron desconocer los procedimientos de reglamentación para dichos vehículos.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL en 10 tiendas de Vemepe ubicadas en el Centro Histórico, sobre Eje Central y José María Izazaga, los encargados aseguraron que no tienen conocimiento de dicha medida, e incluso dijeron que la norma no es responsabilidad de las tiendas, y que se deberá resolver entre cliente y Gobierno.

En una tienda Evobike en Eje Central, un vendedor aseguró que prevé que la Secretaría de Movilidad (Semovi) implemente una prórroga para la venta de los vehículos con placa, misma que, consideró, será hasta fin de año.

Lee también Gobierno de la CDMX mantiene Operativo Tlaloque por fuertes lluvias; se registran más de 25 millones de metros cúbicos de agua

Expuso que, hasta el momento, la única manera de adquirir una placa es mediante la factura que dan con la compra de una unidad, misma que debe enviarse a Semovi para que la otorguen.

“Nosotros como tal entregamos la factura, que es el papel que como tal usted requiere para emplacar el vehículo, se emplaca directamente con Semovi, con el Gobierno, y —sobre su pregunta— obviamente en un futuro la empresa está trabajando para ya darle los vehículos emplacados. En dado caso que no sea la marca quien nos diga que se va a empezar a desbloquear (venta con placa) ya se les empezará a avisar a clientes, pero como tal realmente no tenemos fecha para eso, puede ser a final de año”, explicó.

[Publicidad]

Mientras un vendedor de la marca Yadea aseveró que la Semovi no se ha acercado con ellos para explicar la regulación, y criticó que la medida hará que varias tiendas cierren, ya que subirán los precios de los vehículos, pues “no se nos ha acercado el Gobierno y los chinos piensan que están en su país, y hacen lo que quieren. Entonces no sabemos. No tenemos ese dato [venta con placas] 100% correcto”.

Lee también Aseguran 11 animales exóticos en Chalco; detienen a un presunto traficante

“Ahorita el Gobierno va a dar 30 días más para la vinculación de telefonía. Lo más seguro es que te den otros 30 días o 60 días para el emplacamiento. Pero por el momento no venderemos con placas (...) creo se debe hacer un convenio con el Gobierno, para que el costo de las placas no afecte a las ventas, y sean mayores”, dijo.

[Publicidad]

A inicios de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció diversas medidas para la regulación de los Vemepe, y entre ellos, es que a partir del 1 de julio este tipo de vehículos nuevos deberán salir con placas desde puntos de venta.

Además, a partir de esa fecha, quienes ya cuentan con un vehículo de este tipo deberán emplacarlo ante la Semovi y tendrán un tiempo hasta el 30 de agosto, pues a partir del 1 de septiembre, sino cuentan con placa vehicular podrán ser multados por la policía.

Lee también Instalan gigante futbolero en Utopía Meyehualco; vecinos de Iztapalapa se reúnen para ver el Mundial

[Publicidad]

EL UNIVERSAL buscó a la Semovi para dar su postura sobre el inicio de venta, pero no se obtuvo respuesta.

¿Faltan reformas al código fiscal?

Otro de los puntos para dar paso al emplacamiento de los Vemepe es que aún no se ha realizado la reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México para aplicar los cobros de la regularización.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, comentó que “seguramente va a haber una prórroga o algo por el estilo, porque pues estamos en periodo de receso (Congreso) y no tenemos oportunidad hoy de aprobar una reforma tan rápida al Código Fiscal, para que el Gobierno pueda empezar a cobrar.

[Publicidad]

Lee también Explosión en vivienda de Xochimilco deja 7 lesionados; cinco presentan quemaduras en su cuerpo

“En la parte que le tocaría al Congreso, tampoco tenemos ninguna iniciativa al respecto por parte del Gobierno, sobre el costo de las licencias y de las placas para este tipo de vehículos que deben de estar previstos, primero, en el Código Fiscal para que el Gobierno pueda cobrarlos.

“Entonces, de nada sirve tener la modificación a la ley si no hay medidas para implementarla. Exacto, si no hay reforma, no se pueden realizar pagos para estos conceptos. Entonces, el problema de fondo es lo que tarda el Gobierno en implementar políticas que se supone son urgentes y necesarias para la movilidad en la Ciudad. Hace anuncios espectaculares que se quedan en eso”, criticó.

[Publicidad]

Falta comunicación

Para el maestro en Estudios Sociales, Ernesto Morua, los problemas que existen en la confusión de la venta y regulación de Vemepe, se debe a que “el Gobierno tiene una campaña de comunicación poco efectiva, a los usuarios les cuesta trabajo conocer las reglas, y cuando llegue el momento de las multas, pues podrían volver a hacer una nueva campaña”.

Lee también Coyoacán recupera la alberca Paola Espinosa; sumará espacio para 2 mil usuarios al mes

“Al Gobierno de Clara Brugada le está afectando esto, una buena campaña en comunicación, de sus políticas, y esto lleva tiempo; no solamente es una situación de la existencia de la ley, sino de que la existencia de la ley tiene que llevar un proceso claro para los usuarios, sobre todo cuando estamos hablando de pues que son clases populares, son las que —muchas veces— están adquiriendo este tipo de vehículos, y desconocen de todo el procedimiento”, señaló.

[Publicidad]

Ernesto Morua también consideró que, en un futuro, los Vemepe deben tener incentivos, como descuentos monetarios, para que los usuarios cumplan con la ley, y, al mismo tiempo, se siga consolidando el transporte eléctrico en la capital del país, porque “estamos hablando de que gran parte de estos vehículos son de micromovilidad popular”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.