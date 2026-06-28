El Host City Ciudad de México instaló uno de sus gigantes futboleros en la Utopía Meyehualco, de la alcaldía Iztapalapa, donde decenas de vecinos y visitantes se reunieron para ver los partidos del Mundial de Futbol en la pantalla gigante.

Sin embargo, no es la única instalación, ya que hay una más en el Monumento a la Madre y otra en el Museo del Papalote; mientras la exhibición principal se montó sobre el corredor del Bosque de Chapultepec, entre el lago mayor y menor, por la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia.

Instalan gigante futbolero en Utopía Meyehualco; vecinos de Iztapalapa se reúnen para ver el Mundial. Foto: Santiago Cadena / El Universal

A un lado de la carpa principal del festival futbolero de Meyehualco está la escultura, la cual viste el uniforme de la selección nacional con una playera verde y short blanco, mientras patea un balón. Alrededor de su base hay pequeños carteles pegados que dicen “favor de respetar el gigante futbolero”, por lo que las personas se limitan a mirarlo, tomarse fotos y seguir su camino.

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Con chicharrones preparados, refrescos y botanas, desde las 14:00 horas este domingo, vecinos y visitantes de la zona acudieron con su playera de la selección mexicana y de otros equipos de futbol para ver partido entre Sudáfrica y Canadá

Aunque no se llenaron todas las sillas disponibles, los asistentes mantuvieron el ánimo ante cada posible anotación. Al insumiso, gritaban y aplaudían cada que veían al balón rozar la portería.

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Instalan gigante futbolero en Utopía Meyehualco; vecinos de Iztapalapa se reúnen para ver el Mundial. Foto: Santiago Cadena / El Universal

Coni Rodríguez es vecina de Iztapalapa y esta fue la segunda ocasión que acudió al festival. “A mi hija la más chica le gusta el futbol, por eso venimos a ver el partido”, explicó a EL UNIVERSAL.

La madre de familia dijo que disfrutó las actividades que también hay alrededor de la pantalla, puesto que sus hijas tienen la oportunidad de hacer manualidades y realizar varias de las actividades en los stands cercanos.

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Asimismo, al fondo se montó un cuadrilátero con sillas alrededor, donde los más pequeños apartaron sus lugares para ver el espectáculo de lucha, aunque este dio inicio hasta el término del juego.

Margarita Díaz y Germán también son colonos de la zona, explicaron que vienen al menos una vez a la semana a ver los encuentros deportivos. Sin embargo, en esta ocasión llegaron hora y media antes de la función de lucha libre para asegurar su lugar.

Instalan gigante futbolero en Utopía Meyehualco; vecinos de Iztapalapa se reúnen para ver el Mundial. Foto: Santiago Cadena / El Universal

“Hay muchas actividades, pero venimos más a ver los partidos y los dinosaurios que están acá al lado (en Iztapasauria), están padrísimos”, afirmó la mujer.

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A los costados de la pantalla se instalaron otras carpas más pequeñas correspondientes a varias dependencias del gobierno local como la Secretaría de Medio Ambiente, pero esta última permaneció vacía y sin personal.

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Sin embargo, sí hubo actividades en los espacios de la Secretaría de la Contraloría General y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, donde principalmente los niños realizaron juegos didácticos como serpientes y escaleras, así como pinturas con crayola.

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Instalan gigante futbolero en Utopía Meyehualco; vecinos de Iztapalapa se reúnen para ver el Mundial. Foto: Santiago Cadena / El Universal

También se desplegó un pequeño bazar con vendedores de comida y productos artesanales, pero el flujo de transeúntes fue bajo en esa área. Ahí las personas pudieron encontrar desde tacos de cochinita hasta collares y cremas corporales caseras.

El ambiente futbolero fue lo que más imperó en este deportivo, ya que alrededor de la pantalla se disputaron varios partidos de futbol en las canchas y pastos. Incluso, varios jugadores asistieron a ver el final del encuentro entre Sudáfrica y Canadá con el uniforme de su equipo tras el término de su cascarita.

dmrr