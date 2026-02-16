El reforzamiento del Colector Teotongo presenta un avance general del 10% y la Comisión Nacional del Agua prevé que esté concluido el 31 de mayo, con lo que se espera resolver las inundaciones recurrentes que afectan a miles de personas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Con las obras que se llevan a cabo en el límite entre la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Los Reyes La Paz, las autoridades afirman que no habrá anegaciones sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la zona del Oasis, antes de la incorporación al Puente de La Concordia, además de las vías del Metro de la Línea A, así como en el Valle de Los Reyes.

Adicional a estas acciones hidráulicas, también se efectúa el reforzamiento del Colector Carmelo Pérez y la construcción de cárcamos de bombeo conectados a la lumbrera 2 y al túnel Churubusco-Xochiaca, con lo que se terminarán las afectaciones en colonias de Nezahualcóyotl.

En un recorrido por las obras del Colector Teotongo, que están bajo la supervisión de la Conagua, se observó la magnitud del proyecto al que el gobierno federal asignó 367.5 millones de pesos.

La obra abarca 2 mil 239 metros de longitud y busca restaurar la capacidad hidráulica del colector original, construido hace más de 30 años, que ha perdido pendiente y presenta deformaciones que reducen su eficiencia para desalojar aguas pluviales, explicó Tomás López Castellanos, subgerente de Supervisión de Obras de Conagua.

El sistema reforzado mantendrá su operación continua durante la ejecución de los trabajos y alcanzará una capacidad aproximada de 50 metros cúbicos por segundo para dirigir los escurrimientos hacia el vaso regulador El Salado, localizado en la alcaldía Iztapalapa.

Los trabajos iniciaron en enero de 2026 y se organizan en tres tramos que avanzan de manera simultánea para acelerar el proceso y minimizar interrupciones viales: El tramo I a cargo de la empresa Control de Erosión lleva un avance de 16.60%. Tramo II, ejecutado por Java Soluciones Energéticas y Construcción, 3.10%, y el tramo III de Innovación en Bombeo y Desazolve, 4.15%.

Miriam Sánchez Lemus, residente de obra, dio a conocer que, mientras se llevan a cabo los trabajos, el Colector Teotongo no ha dejado de funcionar, aunque durante el proceso han encontrado fibra óptica, cables de la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y de las videocámaras de vigilancia instaladas en esa zona del Valle de México.

Autoridades federales, estatales y municipales realizan recorridos periódicos de supervisión. La coordinación incluye reuniones semanales en el auditorio de la Colmena, en Los Reyes La Paz, con participación de seguridad pública, movilidad, Telmex y otras dependencias.

Se llevan a cabo estudios previos y calas para detectar interferencias subterráneas, como redes de servicios, y ajustar el trazo sin detener el avance. Se establecen desvíos y señalamientos viales, con módulos de información para usuarios de la zona. En algunos tramos, como el III (lateral de la autopista México-Puebla, de aproximadamente 370 metros), se aplican cortes controlados de agua potable para facilitar la excavación.

La obra beneficiará directamente a colonias de Iztapalapa como San Miguel Teotongo y zonas aledañas, así como a Fraccionamiento Floresta, Valle de los Reyes, Unidad Tepozanes y la cabecera municipal de Los Reyes La Paz.

También protegerá la Línea A del Metro (Pantitlán-La Paz), que en 2025 sufrió inundaciones severas en varios puntos. La conclusión antes del periodo de lluvias intensas forma parte de una estrategia más amplia que incluye desazolve del vaso regulador El Salado y otras acciones preventivas para reducir el riesgo en el oriente del Valle de México, donde las precipitaciones han causado afectaciones anuales a viviendas, vialidades y transporte público.

Con esta intervención, el Gobierno de México busca transformar una zona vulnerable en un área con infraestructura hidráulica funcional que evite pérdidas materiales y riesgos a la población durante las temporadas de lluvias, comentó Fredy López Castellanos.

