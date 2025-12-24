Los Reyes La Paz, Méx.— Luego de quejas de los vecinos de Los Reyes La Paz y de Iztapalapa sobre falta de iluminación, baches y de falta de mantenimiento a los bajopuentes de la autopista México-Puebla, en el límite de ambas localidades, que los convierten en inseguros, las autoridades capitalinas y mexiquenses realizaron mejoras en dos de ellos.

Se trata de los que se encuentran a la altura de las colonias Rincón de Los Reyes y Ampliación Emiliano Zapata, que conectan a las dos demarcaciones, con lo que pretenden que el tránsito peatonal y vehicular sea adecuado y seguro, además de que los habitantes dejen de sufrir por las inundaciones en la temporada de lluvias.

En esos corredores se colocaron lámparas, se hicieron trabajos de repavimentación, se limpiaron, pintaron y se arreglaron las coladeras, entre otros servicios.

Ahora el paso entre ambas demarcaciones tiene nueva iluminaria y está repavimentado. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La alcaldesa de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, destacó que las obras son históricas porque nunca se habían realizado, pero “ahora se comprueba que cuando hay voluntad y coordinación se pueden mejorar las colindancias con iluminación y con mejoramiento urbano”.

La directora de Obras Públicas e Infraestructura de Los Reyes La Paz, Anayelli Flores Becerra, informó que la recuperación de estos cruces peatonales y de vehículos requirió la revisión y limpieza de 10 bocas de tormenta existentes, limpieza del pozo a cielo abierto de la calle Popocatépetl, mantenimiento de 37 pozos perforados en la Sierra de Santa Catarina, el balizamiento de 650 metros lineales, pinta y cepillado del interior y exterior del bajopuente, construcción de cuatro rejillas de piso, sustitución y reconstrucción de ocho brocales, limpieza de 600 metros de línea de drenaje, desazolve y limpieza de bocas de tormenta, colocación de luminaria, renivelación de 18 pozos de visita.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dio a conocer que en el transcurso de 2026 se realizarán obras en otros dos bajopuentes sobre la autopista México-Puebla porque son el paso cotidiano de miles de vecinos y ninguna autoridad se había preocupado por arreglarlos, pues por estar en el límite del Estado de México y Ciudad de México se desentendían de su obligación.