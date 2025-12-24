Más Información
Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice
Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades
Conceden amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores; no podrá ser extraditado a EU
Los Reyes La Paz, Méx.— Luego de quejas de los vecinos de Los Reyes La Paz y de Iztapalapa sobre falta de iluminación, baches y de falta de mantenimiento a los bajopuentes de la autopista México-Puebla, en el límite de ambas localidades, que los convierten en inseguros, las autoridades capitalinas y mexiquenses realizaron mejoras en dos de ellos.
Se trata de los que se encuentran a la altura de las colonias Rincón de Los Reyes y Ampliación Emiliano Zapata, que conectan a las dos demarcaciones, con lo que pretenden que el tránsito peatonal y vehicular sea adecuado y seguro, además de que los habitantes dejen de sufrir por las inundaciones en la temporada de lluvias.
En esos corredores se colocaron lámparas, se hicieron trabajos de repavimentación, se limpiaron, pintaron y se arreglaron las coladeras, entre otros servicios.
La alcaldesa de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, destacó que las obras son históricas porque nunca se habían realizado, pero “ahora se comprueba que cuando hay voluntad y coordinación se pueden mejorar las colindancias con iluminación y con mejoramiento urbano”.
La directora de Obras Públicas e Infraestructura de Los Reyes La Paz, Anayelli Flores Becerra, informó que la recuperación de estos cruces peatonales y de vehículos requirió la revisión y limpieza de 10 bocas de tormenta existentes, limpieza del pozo a cielo abierto de la calle Popocatépetl, mantenimiento de 37 pozos perforados en la Sierra de Santa Catarina, el balizamiento de 650 metros lineales, pinta y cepillado del interior y exterior del bajopuente, construcción de cuatro rejillas de piso, sustitución y reconstrucción de ocho brocales, limpieza de 600 metros de línea de drenaje, desazolve y limpieza de bocas de tormenta, colocación de luminaria, renivelación de 18 pozos de visita.
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, dio a conocer que en el transcurso de 2026 se realizarán obras en otros dos bajopuentes sobre la autopista México-Puebla porque son el paso cotidiano de miles de vecinos y ninguna autoridad se había preocupado por arreglarlos, pues por estar en el límite del Estado de México y Ciudad de México se desentendían de su obligación.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]