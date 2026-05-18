El Mundial ya se vive en México. La pasión, la expectativa y las preguntas alrededor de la Selección Nacional están más encendidas que nunca. Por eso llega M26, el foro digital de EL UNIVERSAL donde grandes voces del futbol analizarán el presente del Tri y el reto histórico de recibir una Copa del Mundo.

¿Está México preparado para lograr la mejor participación de su historia? ¿Qué representa ser anfitrión de un evento de esta magnitud? ¿Cuál será el verdadero legado deportivo, social y de infraestructura que dejará el Mundial? Y, sobre todo, ¿por qué históricamente al Tri le ha costado dar el siguiente paso hacia las rondas finales?

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A través de una conversación dinámica y profunda, M26 pondrá sobre la mesa los temas que hoy apasionan a millones de mexicanos dentro y fuera de la cancha. El foro contará con la participación de destacados referentes del deporte nacional:

José Ramón Fernández, Mikel Arriola y Félix Fernández | Foto: cortesía

Daniel Blumrosen, editor de la sección Deportes de EL UNIVERSAL. | Foto: cortesía

La conversación será conducida por Daniel Blumrosen, quien moderará este espacio de análisis sobre el presente y futuro del fútbol mexicano de cara al Mundial.

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Más que futbol: el reto de recibir al mundo

México volverá a vivir una Copa del Mundo en casa y eso implica mucho más que estadios llenos.

M26 también abordará el papel de la afición mexicana como una de las más apasionadas del planeta, el desafío logístico y deportivo de ser anfitriones, así como la oportunidad histórica de dejar un legado positivo para las próximas generaciones.

Porque el Mundial no solo se juega en la cancha: también se vive en las calles, en las tribunas y en cada aficionado que hace del futbol una parte de su identidad.

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¿Cuándo y dónde ver M26?

Fecha: 25 de mayo

Hora: 18:00 horas

La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de EL UNIVERSAL, así como en el Home y redes sociales del medio.

No te pierdas esta conversación clave rumbo al evento deportivo más importante del planeta.

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