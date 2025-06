El pasado jueves 12 de junio, dentro de las instalaciones de EL UNIVERSAL, se llevó a cabo una charla exclusiva para suscriptores de esta casa editorial con Félix Fernández Christlieb, ex portero de la Selección Mexicana y del Club de Fútbol Atlante, además de comentarista, escritor y actual columnista de esta casa editorial. Moderado por Daniel Blumrosen, editor de EL UNIVERSAL Deportes, durante el encuentro se respondió una pregunta clave: ¿Qué expectativas genera la Selección Mexicana a un año del Mundial 2026?

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026 se celebrará la Copa Mundial de la FIFA, que será organizada de forma conjunta por Canadá, México y Estados Unidos, siendo este último el anfitrión principal.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar un Mundial por tercera vez, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Además, la Ciudad de México será escenario del partido inaugural.

A propósito de este importante evento, que se llevará a cabo en poco más de un año, el exfutbolista y analista Félix Fernández ofreció una visión crítica del estado actual del fútbol mexicano. Según expresó, el deporte nacional enfrenta problemas estructurales y ha desaprovechado el talento juvenil.

Fernández Christlieb resumió su postura de forma contundente: “Yo no sé cuáles son sus expectativas para el Mundial 2026. Las mías son bajísimas, las mías son muy bajas”.

Félix Fernández Christlieb, ex portero del Atlante. | Imagen: Paola Reyes.

El ex portero del Atlante comentó que el hecho de que México sea uno de los países anfitriones del Mundial 2026 no representa necesariamente una ventaja. Sino que, por el contrario, la presión de jugar como local podría llevar al fracaso si el equipo no logra avanzar de la fase de grupos, advirtió.

“Consideró que la selección que se perfila para 2026 no será muy diferentes de la que fue eliminada en primera ronda en Qatar 2022. Y que, salvo algunas excepciones como la de Álvaro Fidalgo, no se destacan nuevos talentos que puedan impulsar al equipo”.

Más allá del rendimiento deportivo, Fernández se detuvo a cuestionar los fundamentos estructurales del fútbol mexicano. En su opinión, la liga se ha convertido en una empresa manejada por unos cuantos, donde las decisiones responden a intereses económicos por encima del desarrollo deportivo. “El fútbol mexicano es una empresa de particulares… Son muy pocos. Porque ellos han hecho decir: ‘Este es nuestro negocio, aquí no entra nadie más’”.

El analista deportivo también expresó frustración por cómo se han desaprovechado generaciones completas de jugadores que prometían llevar al país a victorias en el futbol. “Tuvimos dos generaciones de campeones del mundo Sub-17, una medalla de oro, un tercer lugar en un Sub-20… Tuvimos generaciones maravillosas de futbolistas que nos hacían pensar que podríamos aspirar a otro nivel. ¿Por qué no pasó?”.

También instó a la afición a que alcen la voz para que las opiniones no sólo lleguen a través de los comentaristas. “Seamos una afición que tenga voz de verdad para decir: ‘deja de hacer pedazos a mi equipo y que se respete la segunda división, que es fundamental.”

Los suscriptores compartieron opiniones con Fernández. | Imagen: Paola Reyes.

La charla finalizó entre risas. El ex portero propuso reencontrarse tras el Mundial 2026 con los asistentes para evaluar lo que ocurra. Sin embargo, sus palabras no fueron esperanzadoras: “Bueno, nos juntamos después del Mundial y vemos cómo nos fue”, concluyó.

