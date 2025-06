Entre palancas y despedidas

Mucha gente piensa que, para ser futbolista profesional, es necesario tener un padrino, conectes, palancas o alguien que directamente recomiende al jugador en un equipo. Por décadas, se ha convertido en un mito popular y lo cierto es que, en efecto, las recomendaciones sirven para ser observado en un equipo, pero de ninguna manera funcionan para tener un lugar dentro del 11 titular o incluso para debutar.

Veamos dos ejemplos de futbolistas recién retirados y sus alcances con y sin palancas:

Hace unos días, Carlos Vela decidió anunciar su retiro de manera discreta, sencilla y sin llamar la atención. A los 35 años y con 19 de carrera, el futbolista más emblemático del LAFC aceptó seguir ligado con el club de la MLS como el “Embajador del negro y oro”, luego de haber sido el primer fichaje en la historia de esta exitosa franquicia (2017). Es el líder histórico en partidos disputados, minutos jugados, goles y asistencias. Logró la MLS Cup en 2022 y fue elegido como el mejor jugador de la Liga en 2019, año en que logró la marca histórica de 34 goles.

En España fue gran figura —durante siete temporadas— con la Real Sociedad, donde fue reconocido como el tercer mejor futbolista de la Liga, detrás de Messi y Cristiano Ronaldo, al término de la temporada 2013-14.

Nada mal para un tipo que abiertamente declaró que su verdadera pasión deportiva es el basquetbol y el futbol era solamente su trabajo.

Por pura coincidencia, ese mismo día, otro futbolista hizo público su retiro y generó sorpresa: Santiago Márquez. Probablemente, usted no tiene idea quién es. En sus redes sociales, publicó lo siguiente: “Después de mucho pensar y hablar con mi familia, hoy decido despedirme del futbol. Llevo meses pensando en esta difícil decisión y lo mejor para mí es dar un paso a un lado y empezar con nuevos proyectos, metas y sueños. Todos los que me conocen, saben que mi sueño principal siempre fue ser futbolista profesional, jugar en Primera División y en Europa... Muchos tienen la suerte de tocar los puntos altos del futbol, pero aún hay más personas desilusionadas por este deporte. El futbol puede ser muy traicionero... Por decisiones que no son tomadas por ti, sino por otras personas, y yo soy uno de esos que con el tiempo se fue desilusionando por las cosas que veía... ¡Gracias futbol, sin ti no sería el hombre que soy, siempre correrás por mi sangre!”.

Santiago es el hijo mayor de Rafa Márquez, uno de los tres mejores futbolistas mexicanos en la historia. No tiene caso citar sus logros, tanto en equipos como en la Selección Mexicana, y sus cinco Copas del Mundo. El punto es que su hijo, por supuesto, fue visto en Necaxa, York United (Canadá) y Atlante; sin embargo, no tuvo mayor trascendencia y el torneo anterior, en los Potros de Hierro, no sumó un solo minuto. Después de esto, decidió poner fin a su esfuerzo y anunciar un retiro que nunca tuvo debut.

Para ser visto en el futbol, funcionan las recomendaciones; para llegar, mantenerse y trascender, no sirven de nada, porque nadie desprecia el talento que vale la pena, como el caso de Carlos Vela, a quien fue necesario convencerle de dejar el basquetbol para convertirse en una enorme figura del futbol mexicano.

@felixatlante12 @felixunivision12