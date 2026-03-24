Mikel Arriola envía alentador mensaje rumbo al Mundial: "La Selección Mexicana se prepara para dar satisfacciones"

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde tendrá la obligación de ofrecer una gran actuación al ser uno de los tres anfitriones.

De la mano de Javier Aguirre, por tercera ocasión en su historia (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010) el Tricolor tratará de buscar el ansiado quinto partido.

De acuerdo con el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, la escuadra nacional está lista para ofrecer un "gran Mundial".

"El equipo se está preparando para brindarles grandes satisfacciones y demostrar con orgullo de lo que está hecho México; viviremos un gran Mundial", sentenció.

Lee también Mikel Arriola confirma que América, Cruz Azul y Atlante compartirán el estadio Azteca

El dirigente mexicano resaltó que el Tri cuenta con el respaldo de los equipos de la Liga MX para tener un mejor acondicionamiento, rumbo a la justa mundialista.

"Deportivamente, la Selección está trabajando, nos quedan cinco partidos y lo mejor es que nuestra industria ha apoyado a la Selección, básicamente, con tres cosas", valoró.

Mikel Arriola puntualizó por qué considera que Javier Aguirre y sus dirigidos tendrán una preparación más importante que las demás participantes del Mundial 2026.

"Somos la Selección con más días de concentración de todas las que van a jugar el Mundial; en vez de semana y media, como la mayoría, nuestra Selección va a estar concentrada un mes y medio. [Tendremos] 50% partidos más partidos de preparación que los de los equipos contra los que vamos a jugar", explicó.

Lee también Repechaje Mundial 2026: Se han vendido más de 30 mil boletos para los partidos en Monterrey, incluida la "final" con Irak

De igual forma, el directivo de la FMF habló sobre la importancia de que nuestro país tenga el juego que abrirá la Copa del Mundo porque "será el evento deportivo más grande en la historia de la humanidad".

"El partido más visto del Mundial es el inaugural, este partido muy seguramente lo van a ver seis billones de personas el mundo. México volverá a ser el centro del escenario global y, cuando el mundo nos mire, no sólo verá estadios llenos o partidos históricos, verá quiénes somos y de qué estamos hechos", añadió Mikel Arriola.

El alentador mensaje lo brindó durante el lanzamiento de la campaña "Lo hecho en México siempre gana", una iniciativa de la FMF, la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se realizó en el Papalote Museo del Niño.

Lee también Aficionado de Irak comparte su travesía para llegar a Monterrey; así fue su extenso viaje por tres países