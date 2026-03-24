Aficionado de Irak comparte su travesía para llegar a Monterrey; así fue su extenso viaje por tres países

Dentro de una semana, la selección de Irak disputará el último partido del repechaje intercontinental que definirá el último boleto a la Copa del Mundo 2026. Todavía no conoce a su rival, ya que saldrá del cruce entre Bolivia y Surinam, que se llevará a cabo este jueves 26.

Ambos partidos tendrán como sede el Gigante de Acero, hogar de los Rayados de Monterrey, que espera recibir a miles de aficionados de todo el mundo para empezar a vivir la fiesta mundialista.

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Uno de los aficionados que ya se encuentra en Monterrey documentó cómo fue su travesía desde Irak hasta la Sultana del Norte. Más de 13 mil kilómetros separan a un país del otro y de hecho, tuvo que viajar por tierra y aire para apoyar a su selección.

"No sé cuantas horas llevamos, son más de siete horas manejando y todo esto para ir a apoyar a la selección de Irak en México", relata el seguidor asiático.

"Ahora vamos a cruzar Turquía por auto, un camino difícil pero vale la pena porque tenemos que estar apoyando", agregó.

Este aficionado iraquí pasó de Irak a Turquía, de ahí a Seattle, Estados Unidos, y finalmente, llegó a México.

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