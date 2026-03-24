Repechaje Mundial 2026: Se han vendido más de 30 mil boletos para los juegos en Monterrey, incluida la "final" con Irak

Esta semana se llevarán a cabo los primeros partidos del Repechaje Intercontinental que otorgarán dos boletos para el Mundial 2026. En México, Monterrey y Guadalajara serán los escenarios en los que países como Irak, Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo compitan por clasificar al torneo más importante de naciones.

Según medios locales de Monterrey, para el partido definitorio entre la selección de Irak y el ganador del partido entre Bolivia y Surinam ya se han vendido 16 mil 800 boletos. De hecho, otros medios de comunicación en el país asiático aseguran que 10 mil de esos boletos son de aficionados iraquíes.

"Actualización del partido de Irak: ¡16 mil 800 boletos vendidos! Estadio de Monterrey (capacidad de 53 mil). Aficionados iraquíes, hagan ruido, siéntanse orgullosos y asistan en gran número. Hagamos que se sienta como en casa", publicó dicho medio asiático.

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Sin embargo, el primer partido entre Bolivia y Surinam no se queda atrás. Cerca de 15 mil boletos ya se han vendido para este encuentro, en el que muchos aficionados de "La Verde" se harán presentes en el Gigante de Acero.

Cabe recordar que para estos partidos no habrá venta en taquilla. Todos los boletos son a través de la plataforma de FIFA y serán digitales. Para este repechaje, los costos van desde los 200 hasta los 300 pesos mexicanos.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos del repechaje mundialista en Monterrey.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DEL REPECHAJE EN MONTERREY?

Bolivia vs Surinam

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 16:00 horas

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+

Irak vs Bolivia o Surinam

Fecha: martes 31 de marzo

Hora: 21:00 horas

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+

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