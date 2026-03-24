Después de 32 largos años, la selección de Bolivia está a dos partidos de clasificar al torneo de naciones más importante: La Copa del Mundo. El boleto la espera el 31 de marzo, en el estadio BBVA de Monterrey, pero —primero— deberá superar a Surinam e Irak.

Leonardo Zabala, defensa central del Cancún FC en la Liga de Expansión y seleccionado boliviano, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y compartió la emoción con la que se vive este repechaje mundialista.

“Es un momento importante en la vida de todos nosotros los convocados, tenemos la misión de llevar a Bolivia al Mundial y Dios quiera lo vamos a hacer así; entonces, se vive con mucha emoción, mucho orgullo, porque son más de 30 años que no teníamos la posibilidad de clasificar a un Mundial y ahora la tenemos. Son dos partidos que se juegan a muerte y daremos la vida por clasificar, porque son los más importantes de nuestras vidas”, declaró.

En las eliminatorias de Conmebol, Bolivia terminó en el séptimo lugar, con 20 puntos, gracias a sus seis victorias, dos empates y 10 derrotas. En la última jornada, donde obtuvo el derecho a jugar el repechaje, venció a la pentacampeona del mundo, Brasil.

“Tenemos muy buena calidad de jugadores y debemos afirmar eso con poder llegar al Mundial. A la gente que vive el futbol intensamente en Bolivia, qué mejor que darles esa alegría después de más de 30 años”, agregó Zabala.

Si La Verde clasifica al Mundial, formaría parte del Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega, uno de los sectores más complicados del torneo. Sin embargo, al zaguero de 22 años no lo intimida el reto y lo toma como motivación para cumplir su objetivo.