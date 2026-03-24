Sueña con dar el salto a categoría principal

El seleccionado de Bolivia y referente del Cancún FC, Leonardo Zabala, tiene grandes expectativas puestas en su carrera. Primero, está llevar a su país a la próxima Copa del Mundo y después, dar el salto de la Liga de Expansión a la Liga MX.

El zaguero central mencionó que “el sueño es aspirar a llegar a un equipo importante de acá”. Al ser cuestionado si ha recibido ofertas de algún club del máximo circuito, reconoció que “de esa parte se encarga mi representante, pero creo que sí han habido acercamientos. No se ha podido concretar algo, pero trabajo para que —en el menor tiempo posible— pueda tener ese salto de Segunda a Primera División, que sería importante para mi nivel futbolístico”.

Al reflexionar sobre su carrera, que tiene como antecedentes el Palmeiras y el Santos de Brasil, Zabala señala que “sí hay mucha diferencia, principalmente en lo estructural, hablando de la Segunda División de México. Veo muchos partidos de la Primera y hay muchos equipos con mucha historia y son muy competitivos”.

Jugar en la selección de Bolivia representa una oportunidad de mostrar su talento al mundo y acercarse a dar el salto al máximo circuito. Sin embargo, Zabala destaca el nivel que existe en la Liga de desarrollo.

“La Expansión es una Liga muy competitiva, todos son partidos intensos y —al final—, como hay muchos jóvenes, se hace muy físico, eso tiene un plus”, mencionó.