Jugador de Cancún FC pide unión en la Liga de Expansión para que vuelva el ascenso y descenso

Con la justificación de proteger la estabilidad económica de los clubes en la Liga MX, tras la pandemia de Covid-19, y reestructurar la categoría, el ascenso y descenso fue suspendido hace seis años, pero eso no lo sabía Leonardo Zabala a su llegada al Cancún FC, en 2024. Ahora, el futbolista boliviano pide unión en la Liga de Expansión para que esta situación cambie.

Después de pasar por las fuerzas básicas del Palmeiras y debutar en el mítico Santos de Brasil, llegó a México con la expectativa de dar un salto de calidad en su carrera, sin saber que aquí no existe el formato tradicional.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el seleccionado boliviano criticó el formato de competencia.

“Me parece muy mal que no exista el ascenso, tanto para el futbol mexicano como para todos los jugadores que en algún momento sueñan con llegar a Primera División, porque a veces desmerecen la Liga [de Expansión] por esa distancia que se creó en estos años que se paró el ascenso. Espero que vuelva lo más pronto posible, por el bien de todos, porque hay mucho talento”, mencionó el zaguero.

“Cuando llegué a México, no sabía que no se podía ascender. Para mí, fue un golpe muy duro. Cancún está muy fuerte, con la idea de poder tener los requisitos para poder pelear por un ascenso, pero si todos jalan para el mismo lado, será más fácil que se tome más en serio esto”, agregó.