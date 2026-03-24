El primer ensayo de lo que será la fiesta por la Copa del Mundo en Monterrey se llevará a cabo durante los próximos días, con los partidos del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak. El Gigante de Acero está listo para recibir a aficionados de todo el mundo, pero —primero— los sudamericanos esperan ganarse el cariño y apoyo del público regiomontano.

Leonardo Zabala, defensa central de la selección de Bolivia, confesó que desea pintar de verde el hogar de los Rayados.

“Sé que muchos bolivianos se van a hacer presentes en México y los que no, desde Bolivia van a apoyar y alentarán a la selección, porque siento que nos merecemos estar [en el Mundial]. Yo creería que tendremos su apoyo. Si fuera mexicano y tengo la oportunidad de apoyar a alguien, lo haría por Bolivia, porque todo mundo sabe que después de mucho tiempo se da esta oportunidad de clasificar al Mundial”, declaró el futbolista.

Nacido en Santa Cruz de la Sierra, Zabala está cerca de cumplir su sueño y ahora, aunque hay más de seis mil kilómetros de distancia entre un país y otro, espera que Bolivia sea local en el estadio BBVA.

De hecho, mencionó que hablar el mismo idioma, ser parte del mismo continente y compartir los colores de la camiseta nacional, pueden ser factores a su favor.

Aseguró que “hay muchos hinchas de Cancún que irán y eso ayuda. El cariño de todo mundo hacia la selección boliviana se ha visto reflejado en todo el continente, porque todo el mundo quiere que nosotros clasifiquemos, por todo lo que hemos pasado... Han sido partidos difíciles que hemos ganado”.