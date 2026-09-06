Salir de la rutina no requiere viajar demasiado lejos. Si buscas una escapada de fin de semana cerca de la Ciudad de México, estas cuatro opciones combinan gastronomía, naturaleza, aventura y diversión familiar. Además, los suscriptores de Club EL UNIVERSAL pueden acceder a descuentos y promociones especiales al presentar tu membresía digital.

Puerta del Lobo, aventura y vinos en Querétaro

Para quienes prefieren combinar naturaleza, vino y actividades al aire libre, Puerta del Lobo, en Querétaro, cuenta con distintas experiencias para disfrutar del viñedo.

Fotos: Puerta del Lobo

Entre las actividades disponibles se encuentran caminatas entre viñedos y paisajes, experiencias artísticas guiadas por un artista visual y una aventura de tirolesa con dos cables, uno de 300 metros y otro de 430 metros, además de un puente tibetano de 120 metros rodeado de viñedos.

También es posible participar en una cata para conocer tres etiquetas de vinos Puerta del Lobo y las uvas con las que se elaboran, mediante un ejercicio comparativo.

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Casona de la China Poblana, comida con historia en Puebla

Si el plan es disfrutar de una escapada gastronómica, la Casona de la China Poblana, ubicada en el centro de Puebla, ofrece una experiencia inspirada en la cocina tradicional del estado. Su patio central está ligado a la historia de la famosa China Poblana, quien vivió sus últimos años en este lugar.

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Aquí podrás degustar el tradicional Mole Poblano, los Chiles en Nogada, Chalupas Poblanas y más patillos de temporada típicos de este estado.

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Parque Acuático Tepetongo, un día de sol y diversión en Michoacán

Si buscas un plan para refrescarte y pasar el día en familia, el Parque Acuático Tepetongo, en Michoacán, cuenta con diferentes atracciones para todas las edades.

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Entre ellas se encuentran toboganes extremos e infantiles, alberca de olas, área de asadores, zona para acampar, carrusel, lago natural, canchas de voleibol, manantiales y otras opciones de entretenimiento.

Tuzoofari, una aventura de safari en Hidalgo

Ubicado en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, Tuzoofari ofrece una alternativa para quienes quieren pasar un día rodeados de naturaleza y animales.

Foto: Facebook

Este espacio cuenta con más de 60 hectáreas, más de 200 especies y alrededor de mil animales. Su principal atractivo es un recorrido tipo safari que puede realizarse en automóvil propio o en camiones panorámicos.

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La visita también puede complementarse con actividades como herpetario, mini granja, sala interactiva y tirolesa.

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¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Los socios de Club EL UNIVERSAL pueden acceder a descuentos exclusivos:

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Puerta del Lobo : 15% de descuento en las experiencias participantes al hacer tu reservación vía WhatsApp al 442 454 5470 y mencionar mencionar que eres suscriptor de Club EL UNIVERSAL. Consulta las experiencias participantes: https://puertadellobo.mx/

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Ya sea para disfrutar de la gastronomía poblana, recorrer un viñedo, pasar un día entre albercas o vivir la experiencia de un safari, estas cuatro escapadas ofrecen alternativas para cambiar de ambiente durante el fin de semana y aprovechar los beneficios exclusivos de Club EL UNIVERSAL.

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