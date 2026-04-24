Pátzcuaro.— El gobierno de Michoacán confirmó el descubrimiento de tres nuevos manantiales en la cuenca del lago de Pátzcuaro, con lo que suman ya más de 90 nacimientos de agua liberados desde que iniciaron las labores de rescate.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) afirmó que por décadas permanecieron ocultos bajo el lodo y la maleza, pero las labores de limpieza que se realizan en los márgenes de este importante lago los rescataron, además de que representan el corazón de una estrategia que le está devolviendo la vida a uno de los ecosistemas más emblemáticos del país.

Mencionó que, durante este año, los trabajos se enfocan en los canales Chapultepec, Jarácuaro, Tócuaro y Las Garzas, y hasta el momento se han retirado 21 mil 797 metros cúbicos de azolve de una longitud de 3 mil 320 metros lineales, lo que permitió localizar estos tres nuevos veneros que ahora verterán su caudal directo al lago.

Los tres nuevos manantiales fueron descubiertos en el canal Chapultepec, en el ejido de Tzurumútaro, donde se detectó el afloramiento de agua con flujo constante y con características cristalinas.

Ramírez Bedolla admitió que el factor humano es clave en este rescate por lo que, a través del programa de mil empleos temporales iniciado el pasado 1 de marzo, habitantes de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan trabajan de manera coordinada con las autoridades para asegurar la rehabilitación del patrimonio michoacano.

Aclaró que en más de dos años de acciones multidisciplinarias y de trabajo con comunidades indígenas su gobierno ha consolidado el rescate tras años de sequía y deterioro ambiental, con la recuperación de 500 hectáreas de superficie del lago de Pátzcuaro.

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