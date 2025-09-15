LA PAZ, BCS.- La tormenta tropical “Mario”, que se desplaza en el Pacífico mexicano, paralelo a la costa oeste de Baja California Sur ha dejado lluvias puntuales y torrenciales, sobre todo en la zona norte, donde sorprendió a la comunidad de San Ignacio.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, confirmó que las lluvias están afectando esta tarde en diferentes zonas del municipio, pero en el caso de San Ignacio, el agua ha inundado el poblado, incluso hay un corte carretero que impide la circulación y pidió extremar precauciones.

“No hay paso en carreteras, por favor un atento llamado a extremar precauciones. Ya está activado el consejo de Protección Civil y estamos en comunicación con las comunidades, y autoridades, Marina y Ejército”, alertó en sus redes sociales.

Lee también Campeche de luto: comunidades cancelan eventos patrios tras accidente que cobró la vida de 16 personas

En tanto, la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del estado indicó que se desplegaron brigadas de apoyo a la zona norte y se encuentran allá elementos militares destacamentados para atender la emergencia.

Y es que en videos que han comenzado a circular esta tarde, ciudadanos advierten de las fuertes precipitaciones que han ocasionado la crecida de arroyos y el agua ha llegado a nivel de las viviendas, llevándose enseres y vehículos.

“Tenemos problemas, tenemos problemas, muy grave muy grave, mucha agua. Aquí en San Ignacio, mucha agua, las casas se nos están inundando. Está corriendo mucha agua”, se escucha en uno de los videos que comparte un vecino de la comunidad.

Lee también Encuentran restos de 16 personas en campos de cultivo en Guanajuato

Se observa cómo el agua ingresa al interior del domicilio, patios y cómo la gente se está protegiéndose arriba de muebles y de los techos de viviendas.

En otros videos se observa cómo el agua casi cubre automóviles pequeños y deja varadas camionetas.

Además, un tráiler quedó atrapado en un socavón provocado por el reblandecimiento del terreno y la corrida de un arroyo.

Lee también Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, anuncia licencia y futura renuncia por el cáncer que padece

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes para la entidad con motivo de la circulación de la tormenta “Mario” que aunque no presenta una trayectoria hacia BCS, sí ha originado desprendimientos nubosos con lluvias puntuales que se presentan esta tarde.

Las lluvias también han ocasionado la crecida de arroyos en La Paz, aunque con menor fuerza que en la zona norte.

La comunidad de San Ignacio se ubica a casi 700 kilómetros al norte de esta capital. Pertenece al municipio de Mulegé, sus habitantes residen tanto en la zona serrana del territorio, como en la laguna costera, famosa por el avistamiento de ballena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov