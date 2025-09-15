Más Información

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

LA PAZ, BCS.- La , que se desplaza en el Pacífico mexicano, paralelo a la costa oeste de Baja California Sur ha dejado puntuales y torrenciales, sobre todo en la zona norte, donde sorprendió a la comunidad de San Ignacio.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, confirmó que las lluvias están afectando esta tarde en diferentes zonas del municipio, pero en el caso de San Ignacio, el agua ha inundado el poblado, incluso hay un corte carretero que impide la circulación y pidió extremar precauciones.

“No hay paso en carreteras, por favor un atento llamado a extremar precauciones. Ya está activado el consejo de Protección Civil y estamos en comunicación con las comunidades, y autoridades, Marina y Ejército”, alertó en sus redes sociales.

Lee también

En tanto, la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del estado indicó que se desplegaron brigadas de apoyo a la zona norte y se encuentran allá elementos militares destacamentados para atender la emergencia.

Y es que en videos que han comenzado a circular esta tarde, ciudadanos advierten de las fuertes precipitaciones que han ocasionado la y el agua ha llegado a nivel de las viviendas, llevándose enseres y vehículos.

“Tenemos problemas, tenemos problemas, muy grave muy grave, mucha agua. Aquí en San Ignacio, mucha agua, las casas se nos están inundando. Está corriendo mucha agua”, se escucha en uno de los videos que comparte un vecino de la comunidad.

Lee también

Se observa cómo el agua ingresa al interior del domicilio, patios y cómo la gente se está protegiéndose arriba de muebles y de los techos de viviendas.

En otros videos se observa cómo el agua casi cubre automóviles pequeños y deja varadas camionetas.

Además, un tráiler quedó atrapado en un socavón provocado por el reblandecimiento del terreno y la corrida de un arroyo.

Lee también

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes para la entidad con motivo de la circulación de la tormenta “Mario” que aunque no presenta una trayectoria hacia BCS, sí ha originado desprendimientos nubosos con lluvias puntuales que se presentan esta tarde.

Las lluvias también han ocasionado la crecida de arroyos en La Paz, aunque con menor fuerza que en la zona norte.

La comunidad de San Ignacio se ubica a casi 700 kilómetros al norte de esta capital. Pertenece al municipio de Mulegé, sus habitantes residen tanto en la zona serrana del territorio, como en la laguna costera, famosa por el avistamiento de ballena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses