Calkiní, Campeche.- Las comunidades de Santa Cruz, Nunkiní y Tepakán, del municipio de Calkiní, anunciaron la suspensión del Grito de Independencia esta noche y de las actividades programadas para mañana 16 de septiembre.

Esto, como un acto de luto y respeto por la trágica muerte de habitantes de estas localidades, el pasado sábado en el accidente ocurrido en la carretera Mérida-Campeche, donde perdieron la vida 16 personas.

Las autoridades de la comisaría de Tepakán emitieron un comunicado anunciado la suspensión de la Noche Mexicana y la ceremonia del Grito.

En Nunkiní, en un gesto de respeto y de responsabilidad también se cancelaron todos los eventos programados para el aniversario del inicio de la Independencia.

Esta tragedia ha causado profunda consternación en estas comunidades de Campeche, pues los fallecidos eran personas muy apreciadas y respetadas.

Sepultan a víctimas del accidente

En medio del luto y el dolor, habitantes de las comunidades de Hecelchakán, Calkiní y Becal dieron el último adiós a las víctimas del accidente del pasado sábado en la vía Mérida-Campeche, a la altura del municipio de Kopomá.

En Santa Cruz, comunidad de Hecelchakán, la maestra Mayra Magdalena Simá Ayil y su hija Gretel Katalena López Simá, recibieron cristiana sepultura, luego de una misa de cuerpo presente, oficiada por el presbítero Aurelio Jiménez Guevara en la capilla de la comunidad.

Gretel Katalena, de 10 años, era una monaguillo en la parroquia de San Francisco de Asís, y alumna de la Escuela Primaria "Justo Sierra Méndez".

Su madre, la maestra Mayra Magdalena era profesora del sistema de educación indígena en la comunidad de San Vicente Cumpich.

Durante el último adiós, un grupo de monaguillos soltó globos blancos y ofrecieron un minuto de aplausos, recordando la luz y la alegría que ambas dejaron en vida.

En Calkiní, taxistas y familiares despidieron a Russel Estrada, de 50 años, quien perdió la vida en el interior del taxi colectivo cuando éste explotó.

En un ambiente de respeto y unidad, los choferes lo despidieron con profundo cariño, no sólo como un colega de trabajo, sino como un amigo que deja un gran vacío entre sus seres queridos.

Rigoberto Cruz, originario de Becal, es otra de las víctimas del accidente, quien era muy apreciado en la comunidad.

En redes sociales se han difundido mensajes de condolencias por la muerte de Rigoberto: "Con mucha tristeza acompañamos a su familia en este dolor tan grande por la partida de su hijo. No hay palabras que alcancen para aliviar esta pérdida, pero sí mi oración sincera para que encuentren fortaleza y consuelo en medio de tanto dolor", señalaron.

Por su parte la Fiscalía del Estado de Yucatán informó que hasta la tarde de este lunes se han identificado y entregado 11 cuerpos, que corresponden a Russel de Jesús Estrada Osalde, Jose Adonay Naal Quiñonez, Grettel Kataleya Lopez Sima, Mayra Elena Sima Ayil, Luis Marcial Ac Huchim, Jose Idelfondo Juárez Tzec, Gilberto Naal, ⁠Gonzalo Aragón Uc, María Alejandra Haas Ek, Karina Cecilia Medina Ramírez y Andrea Carolina Cámara Heredia.

La Fiscalía indicó que el equipo de genética del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado trabaja en la realización de pruebas de ADN en el caso de las otras cinco personas, debido al estado en que se encuentran ya que se calcinaron.

Además, de que se continúa con la indagatoria tras lo sucedido para el deslinde de responsabilidades.

Hay que precisar que entre los fallecidos hay dos mujeres yucatecas, que están entre las víctimas que dejó el mortal accidente. Se trata de Andrea Cámara Heredia y Karina Medina Ramírez, ambas de Mérida.

La secretaria de Gobierno de Campeche, Eliza Hernández Romero, quien anoche se reunió con su homólogo de Yucatán, Omar Pérez Avilés, y con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León, indicó que los fallecidos son de Calkiní, Becal, Pucnachén, Nunkiní, Tinún, y Hecelchakán.

