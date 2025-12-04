TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), exigieron al poder Judicial de Chiapas que revierta las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ordene la ex circulación del hondureño, Osmán Iván Rubio Bonilla, quien es "sobreviviente de tortura, acusado injustamente en tres expedientes" formulados por la Fiscalía General de Chiapas.

Ambos organismos precisaron en un comunicado que el centroamericano fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre después de 14 años y 6 meses de resistencia, aunque sigue recluido en el centro penitenciario de Tapachula por otras carpetas de investigación.

El hondureño, indicaron, fue aprehendido el 2 de mayo de 2011 en el municipio de Huixtla durante un operativo emprendido por policías municipal y estatales sin orden de aprehensión, y de manera arbitraria y bajo tortura.

Lee también Diputados de Guanajuato rechazan, una vez más, despenalizar el aborto; aprueban archivar iniciativas sobre derechos reproductivos

Según el testimonio del extranjero, el día del arresto fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, a privación sensorial y agresiones físicas y sicológicas hasta que se auto inculpó varios delitos.

Esas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que registró lesiones compatibles con tortura. Sobre el caso emitió en 2020 la recomendación 013/2020-R, que fue rechazada por la Fiscalía General de Chiapas y la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Organización Mundial Contra la Tortura sostuvieron que los tres procesos penales en contra del reo derivan de declaraciones obtenidas bajo coacción.

Lee también Pemex anuncia entrega de 5 mil toneladas más de asfalto a Puebla en 2026; Armenta agradece respaldo federal

Es decir, privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa y delincuencia organizada, con base en la causa penal 177/2023), que permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin que el juzgado del ramo penal del distrito judicial de Tapachula le dicte sentencia.

Así también, por homicidio calificado, de acuerdo con la causa penal 423/2023). "Sentencia que fue dictada en 2023 con base en confesiones ministeriales y testimonios que no lo identifican, que fue revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada. El 4 de noviembre de 2025 fue finalmente absuelto".

Asimismo, agregaron ambos organismos, el delito de portación de arma de fuego sin licencia, con base en la causa federal "en la que fue absuelto en 2014".

Lee también Nuevo León impulsa colaboración con Amazon; Puente Colombia será clave para agilizar comercio con EU

El comunicado precisó que la documentación del Frayba revela irregularidades sistemáticas, como fabricación de pruebas, contradicciones en partes policiales, peritajes manipulados y actuaciones ministeriales que ignoraron denuncias tempranas de tortura.

En ese período, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos constató que la aprehensión de Rubio Bonilla no fue en el lugar de los hechos del supuesto secuestro y que no hubo identificación directa por el denunciante, así que se descartó la flagrancia argumentada por las autoridades.

A 15 años de cárcel, el imputado enfrenta un proceso estigmatizado por violaciones al debido proceso, racismo, ausencia de asistencia consular, falta de investigación efectiva y dilaciones injustificadas, que lo mantienen en prisión preventiva prolongada, la cual es es opuesta a los estándares internacionales.

Lee también Rescatan a cuatro pescadores frente a costas de Yucatán; su embarcación se descompuso y quedaron a la deriva

Añadieron ambos organismos que ante esas acciones sostenidas por el gobierno mexicano, el Frayba y la OMCT presentaron en agosto de 2024 una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que fue considerada en abril de 2025 con el registro 4740/2025, y que todavía no ha sido resuelta.

El llamado urgente a los gobiernos estatal y federal de la ONg de Chiapas con sede en San Cristóbal de las Casas y de la Organización Mundial contra la Tortura es que se garantice una investigación "exhaustiva e imparcial sobre la tortura denunciada", así como el acceso a la justicia y se reparen las violaciones en agravio de Osman Iván Rubio Bonilla, al mismo tiempo que se liberado incondicionalmente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr