La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció discriminación en contra de la corredora rarámuri Lorena Ramírez, quien asistió a Palacio Nacional a la presentación del medio maratón “México Imparable. Raíces de Fuego”.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre, Sheinbaum Pardo destacó la carrera deportiva de Lorena Ramírez y acusó que en México persiste el racismo, el clasismo y la discriminación.

“Lorena vive mucha discriminación, me lo ha platicado ella, por eso lo sé (...) Todavía hay resabios del pasado colonial, ni siquiera hablamos del neoliberalismo reciente, del pasado colonial y de las castas de la colonia. Y eso en México queremos que se erradique, que se acabe”, expresó.

Al destacar la exposición en España "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena", insistió en que hubo injusticias como La Conquista.

“No importa si naciste en otro país, te nacionalizaste mexicano, tienes una responsabilidad. El orgullo de nuestra grandeza cultural, eso es lo que nosotros pensamos entonces (...) Cada uno de nosotros, cada mexicano, sí porque tiene que hacer una revisión; hay algunos que así lo van a seguir manteniendo, hay algunos clasistas, racistas, que no van a cambiar, pero ya son minoría”, expresó.

