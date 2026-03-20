Michelle Pfeiffer fue uno de los grandes rostros de Hollywood a finales del siglo XX por cintas como Caracortada y Batman regresa.

Pero, desde entonces, era consciente de que sería una de las tantas actrices que, con el tiempo, son relegadas en una industria que privilegia a las mujeres jóvenes.

Hoy, a sus 67 años, reconoce que la industria cambió, sobre todo para las mujeres de su generación que impulsaron esa transformación.

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“Cuando comencé, tu carrera prácticamente terminaba a los 40 años. Pero ahora, con la cantidad de contenido que existe, especialmente en televisión, las oportunidades se han expandido muchísimo”, celebra la actriz .

En los 80 y 90, apareció con personajes icónicos como Elvira en Caracortada, Catwoman en Batman regresa o su trabajo en Los fabulosos hermanos Baker, que le valió una nominación al Oscar en 1990.

Así, la actriz estadounidense construyó una carrera sólida en la gran pantalla que hoy agradece mantener junto a otras reconocidas colegas como Demi Moore, quien recientemente protagonizó la cinta La sustancia.

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Celebra que, a través de estos personajes, que exploran la madurez y encabezan una especie de renacimiento en pantalla, que hoy también los contenidos en streaming y cine se han diversificado.

“Creo que algunos de los mejores trabajos que se están haciendo hoy son justamente de mujeres de mi edad o mayores. Es un momento muy emocionante”, cuenta Michelle en una mesa de redonda en la que estuvo en exclusiva EL UNIVERSAL.

Es por eso que ahora su personaje de Stacy Clyburn de la serie The Madison, derivada de Yellowstone, se aleja de los relatos juveniles o de los conflictos románticos tradicionales.

La historia coloca en el centro a una mujer en su sexta década de vida que enfrenta una pérdida familiar y el duelo, cuando la ausencia desordena por completo a una familia en apariencia estable y obliga a cada uno de sus integrantes a enfrentarse consigo mismo.

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En este contexto se encuentran los Clyburn, una familia acomodada que vive entre Nueva York y Montana, cuya dinámica se rompe y los obliga a replantear sus vínculos, su identidad y la forma en la que entienden al mundo.

A partir de ahí, el duelo se manifiesta de distintas maneras para todos los personajes: enojo, negación, vacío, necesidad de control, mientras en el centro permanece Stacy, quien intenta sostener a los demás al mismo tiempo que su propio mundo se desmorona junto con el de la gente que ama.

Conecta desde la vulnerabilidad

Para la actriz, no sólo se trata de regresar a protagonizar historias en la pantalla, sino de hacerlo con personajes complejos, con historia y contradicciones, que exigen una implicación emocional mucho más profunda frente a la cámara.

Esa forma de habitar a Stacy, desde la vulnerabilidad y sin controlar del todo lo que ocurre, también definió su actual proceso actoral.

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“Hay cierta preparación, claro, tratar de personalizarla lo más posible. Pero ya en el momento, honestamente, sólo estás rezando a los dioses de la actuación para que estén contigo porque o están o no están. Y lo más importante es no anticipar el resultado, simplemente dejar que ocurra”.

La relación entre Stacy y su esposo Preston, interpretado por Kurt Russell, es la de un matrimonio de más de cuatro décadas, que se aleja de las disputas de poder o los conflictos territoriales de Yellowstone para enfocarse en el impacto de la muerte dentro de una familia que creía tener todo bajo control.

Russell se mostró emocionado de ser parte, en pantalla, de esta familia que enfrenta una tragedia que los obliga a cambiar completamente.

“He interpretado muchos personajes, pero nunca uno tan cercano a quien soy realmente. Mientras leía, me costaba avanzar porque me hacía llorar, me hacía reír, se sentía muy auténtico”, menciona el actor.

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Los primeros tres episodios de la serie ya están disponibles en Paramount + y los tres últimos se estrenan este sábado.

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