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Cinco amigas deciden formar una banda y así poder participar en un concurso local de talentos. Esta podría ser la histria de cualquier grupo de jóvenes que buscan cumplir sus sueños; sin embargo, lo que hace diferente a esta serie, es que las protagonistas son mujeres que ya superan los 40.

Cansadas de trabajos monótonos, crisis personales y los malestares propios de la edad, como la menopausia, usan la música como un acto de rebeldía, pero no cualquier música, sino el punk-rock.

Y es que en “Riot women” este género es abordado como una alternativa de escape, de protesta y una opción casi terapeútica para estas amigas; cuando regularmente sirve a los jóvenes para expresarse en contra del sistema.

La serie mezcla el humor con drama e intriga, pues a la par de que van ganando renombre en el mundo de la música (el amateur) secretos profundos amenazan con destruir a las protagonistas.

La creadora es Sally Wainwright, también responsable de las series británicas "Happy valley" y "Gentleman Jack”.

Dónde ver: Prime Video

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