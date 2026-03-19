Hay películas que son difíciles de ver no por cómo están hechas, sino por la crudeza de sus historias, y “El color púrpura”, dirigida por Steven Spielberg, es una de ellas.

La película sigue a Celie, una mujer de inicios del siglo XX, que crece en un entorno donde la violencia es parte de su rutina. De pequeña sufre los abusos su padre y, más tarde, es obligada a casarse con un hombre que se convierte en su verdugo. Su mundo se reduce a obedecer y sobrevivir, mientras la separación de su hermana Nettie, la única persona que le ha demostrado cariño, termina por aislarla.

Es en las cartas que le escribe a Dios y la relación con otras mujeres, particularmente aquellas de desafían a ese orden, donde comienza a reconocer que hay algo más para ella.

Basada en la novela de Alice Walker, la película marcó para siempre la filmografía de Spielberg: fue uno de sus trabajos más nominados al Oscar (con 11 candidaturas), aunque no consiguió llevarse ninguna. También marcó el debut en de Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey en la pantalla grande.

Con el paso del tiempo, “El color púrpura” se ha mantenido vigente no por nostalgia, sino por la manera en que retrata dinámicas que, por desgracia, hasta hoy en día siguen siendo normalizadas en algunos sectores la sociedad.

Dónde ver: Max / Prime Video / Apple TV