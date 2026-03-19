Más Información

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero por su libro "Personaje secundario"

La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero por su libro "Personaje secundario"

Siglo XXI, 60 años de la editorial en una muestra

Siglo XXI, 60 años de la editorial en una muestra

¿Punto final o suspensivos a la escuela de la SOGEM? 

¿Punto final o suspensivos a la escuela de la SOGEM? 

Como serie, "Peaky Blinders" siguió el ascenso de una familia criminal en Inglaterra y de cómo su líder, Tommy Shelby (Cillian Murphy), expandió su poder entre negocios ilegales, conflictos políticos y traiciones internas.

Ahora, y tras seis temporadas, la historia regresa en formato película con "Peaky Blinders: the inmortal man", y nos plantea un nuevo eje: Shelby es obligado a regresar de su autoexilio para enfentarse a la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de que su legado sea destruido.

Es aquí donde aparece Duke Shelby (Barry Keoghan), su hijo ilegítimo y quien asume el poder dentro del grupo y empuja a la familia hacia un rumbo distinto.

La cinta es una de las grandes apuestas de Netflix, no solo porque trae de regreso a uno de los personajes más queridos por los suscriptores, también porque, a nivel producción, se arriesgaron con escenarios mucho más amplios y un presupuesto mayor, lo que permitió realizar secuencias de acción y explosiones a gran escala.

Alrededor del proyecto también ha llamado la atención la relación entre Cillian y Barry. Se sabe que fue el ganador del Osacr quien buscó a Keoghan para sumarlo a la saga, un dato que refuerza el peso que tiene su personaje y la dinámica central entre padre e hijo.

Para quienes siguieron la serie, "Peaky Blinders: the inmortal man" funciona como un cierre que da sentido al recorrido del personaje. Mientras que los nuevos espectadores pueden encontrar una buena historia, escenas bélicas y un elenco que incluye nombres como los de Rebecca Ferguson, Ian Peck, Stephen Graham y Tim Roth.

¿Dónde ver?: Netflix, a partir de este viernes 20 de marzo.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Exmiss Universo descubrió que su novio le fue infiel con Ricky Martin… ¡con una chancla! Foto: Instagram

“¡Me engañó con Ricky Martin!” Exmiss Universo descubre traición por unas chanclas en foto

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]