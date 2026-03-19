Como serie, "Peaky Blinders" siguió el ascenso de una familia criminal en Inglaterra y de cómo su líder, Tommy Shelby (Cillian Murphy), expandió su poder entre negocios ilegales, conflictos políticos y traiciones internas.

Ahora, y tras seis temporadas, la historia regresa en formato película con "Peaky Blinders: the inmortal man", y nos plantea un nuevo eje: Shelby es obligado a regresar de su autoexilio para enfentarse a la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza de que su legado sea destruido.

Es aquí donde aparece Duke Shelby (Barry Keoghan), su hijo ilegítimo y quien asume el poder dentro del grupo y empuja a la familia hacia un rumbo distinto.

La cinta es una de las grandes apuestas de Netflix, no solo porque trae de regreso a uno de los personajes más queridos por los suscriptores, también porque, a nivel producción, se arriesgaron con escenarios mucho más amplios y un presupuesto mayor, lo que permitió realizar secuencias de acción y explosiones a gran escala.

Alrededor del proyecto también ha llamado la atención la relación entre Cillian y Barry. Se sabe que fue el ganador del Osacr quien buscó a Keoghan para sumarlo a la saga, un dato que refuerza el peso que tiene su personaje y la dinámica central entre padre e hijo.

Para quienes siguieron la serie, "Peaky Blinders: the inmortal man" funciona como un cierre que da sentido al recorrido del personaje. Mientras que los nuevos espectadores pueden encontrar una buena historia, escenas bélicas y un elenco que incluye nombres como los de Rebecca Ferguson, Ian Peck, Stephen Graham y Tim Roth.

¿Dónde ver?: Netflix, a partir de este viernes 20 de marzo.