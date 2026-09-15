Un baño antes de dormir puede sentirse como el cierre perfecto del día, hasta que llega el momento de lidiar con el cabello mojado. Y es que acostarse sin esperar a que se seque parece una solución rápida ante el cansancio, pero hacerlo de manera frecuente trae diversos daños.

Cuando esto se convierte en un hábito dentro de nuestra rutina, tanto la salud del pelo como de otras áreas del cuerpo puede verse comprometida. Hoy te explicamos por qué.

¿Qué pasa si te duermes con el cabello mojado?

Descansar también es parte importante de un ritual de belleza. Sin embargo, ciertos hábitos nocturnos pueden afectar la apariencia, la estructura y las condiciones del cabello.

De acuerdo con los expertos de Garnier y Vichy, algunos efectos que puede traer este hábito son:

Una melena propensa a romperse: Al dormir, el cabello mojado queda vulnerable. Según Garnier, esta condición, combinada con el movimiento nocturno, puede favorecer el quiebre de la fibra y la aparición de las puntas abiertas.

Cuero cabelludo infectado: Dicho hábito puede crear un ambiente favorable para el desarrollo de bacterias. El blog de la marca Vichy señala que esto también ocasiona molestias como picor y caspa.

Menos fuerza y brillo: Irte a la cama con el cabello mojado puede afectar la resistencia de las hebras y hacer que pierdan su brillo natural.

Desenredarlo se vuelve más complicado: Mientras duermes, el movimiento de la cabeza puede hacer que los mechones húmedos se entrelacen entre sí y formen nudos.

El frizz toma fuerza: Finalmente, otro riesgo señalado por Garnier es que la humedad puede favorecer el encrespamiento, haciendo que el cabello luzca menos definido y con frizz al despertar.

Ir a la cama con el cabello mojado no es tan inofensivo como parece. Foto: Unsplash

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¿Cómo secar el cabello correctamente antes de dormir?

La manera en que remueves la humedad de tu cabello también importa, especialmente al elegir la toalla, desenredar o utilizar herramientas de calor para acelerar el proceso.

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Para hacerlo correctamente, comienza retirando el exceso de agua con una toalla de microfibra, y evita frotar con fuerza. Después, desenrédalo suavemente con un peine de dientes anchos y dejar que se seque al aire libre, siempre que sea posible.

Si aún tiene bastante humedad antes de irte a dormir, puedes recurrir a la secadora a baja temperatura y aplicando un protector térmico.

Finalmente, prueba usar gorros de seda para reducir la fricción mientras descansas. Otra opción es utilizar fundas de almohada del mismo material para prevenir el frizz.

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El cabello húmedo necesita un poco más de atención. Foto: Freepik

La próxima vez que el cansancio te esté ganando después de una ducha, vale la pena regalarle unos minutos extra a tu cabello.

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