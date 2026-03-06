Uno de los puntos de mayor importancia que se pondrá en la mesa de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será sustituir las importaciones de productos fuera de la región, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.

Agregó que entre Estados Unidos y México se importan de Asia más de 400 mil millones de dólares, por lo que dijo que “hay muchas cosas que nos podemos traer a producir aquí. Ya lo estamos haciendo con algunas de las más grandes industrias de nuestro país, como la automotriz”.

Expuso que el tema de sustituir importaciones es de los más importantes a abordar, además de las reglas de origen y el fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte.

Afirmó que será determinante la participación del sector privado en el proceso de revisión del T-MEC y recordó que el Informe que el inicio formal de las discusiones bilaterales entre los gobiernos mexicano y estadounidense será el 16 de marzo próximo.

Durante el “Foro A 100 días de la revisión del T-MEC”, que organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), dijo que la revisión del T-MEC tendrá un componente bilateral, pero se mantendrá trilateral.

“Nosotros creemos que al final de la revisión del tratado tendremos un acuerdo trilateral en donde Canadá es una parte fundamental. Nuestra visión, y yo creo que es la visión de Canadá también, es la visión de lo regional. Si estamos juntos, somos más fuertes”.

El presidente del Comité Empresarial Bilateral México–Estados Unidos del Comce, Kenneth Smith, dijo que América del Norte requiere una estrategia regional que se base en información técnica, coordinación empresarial y análisis económico que permita respaldar la relevancia del tratado ante los gobiernos de los tres países.

El exjefe negociador técnico del T-MEC presentó la plataforma trilateral Comercio de América del Norte (CNAT), la cual reúne a representantes de la industria y la academia en México, Estados Unidos y Canadá a fin de generar análisis y propuestas que evidencien el impacto económico del T-MEC y contribuyan al proceso de revisión del acuerdo de manera informada.

Por otra parte, el presidente ejecutivo del Comce, Sergio E. Contreras Pérez, dijo que Norteamérica es la región productiva más integrada del mundo, al operar como una plataforma manufacturera.

