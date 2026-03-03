Más de la mitad de los camiones que mueven la carga por las carreteras del país frenaron sus operaciones el domingo pasado por los hechos de violencia que se generaron tras conocerse la muerte de “El Mencho”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), Luis Villatoro, explicó que las mayores afectaciones se registraron en la zona de Jalisco y los estados del Bajío.

Al referirse al impacto que se tuvo en el movimiento de camiones de carga el domingo pasado por el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dijo: "Definitivamente yo creo que fue por arriba del 50% o el 60%. El riesgo estaba latente. No sabíamos en qué estado se manifestarían, en qué vías de comunicación tendría estas organizaciones criminales la actividad”.

Expuso que de “forma preventiva las operaciones se detuvieron principalmente hacia la región Bajío. Fueron dos días de afectación se tuvieron que detener muchas operaciones logísticas el día de la detención y adicionalmente un día después”.

Añadió que a la fecha el traslado de mercancía vía camiones de carga a lo largo del país ya opera al 100%.

En entrevista al término del evento donde la Secretaría de Economía y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de microcredenciales para el sector logístico y cadenas de suministro, Villatoro explicó que el autotransporte de carga enfrenta regularmente incidentes con violencia.

Expuso que, aunque los niveles de violencia varían de estado a estado, el promedio es de 80% a nivel nacional, lo que es parte de la “política criminal” que se registra por las carreteras del país.

gs