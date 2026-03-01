Puerto Vallarta, Jal.— A una semana de los hechos violentos del llamado “Vallartazo”, una torre de más de 15 camiones del transporte público permanece calcinada en el depósito vehicular ubicado en la colonia Las Juntas, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Las unidades, apiladas sobre la calle Francisco Munguía, muestran únicamente los esqueletos y chasises consumidos por el fuego. Los camiones fueron utilizados para bloquear vialidades durante los narcobloqueos registrados el domingo 22 de febrero de 2026, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Una torre de más de 15 camiones del transporte público permanece calcinada en el depósito vehicular ubicado en la colonia Las Juntas, en Puerto Vallarta, Jalisco. (01/03/26). Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Dentro del mismo depósito vehicular también se encuentran unidades particulares calcinadas. De acuerdo con información de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, suman alrededor de 300 los vehículos quemados durante aquella jornada violenta, entre camiones del transporte público y automóviles privados.

El panorama en el corralón refleja las secuelas materiales de ese domingo: estructuras metálicas retorcidas, cristales pulverizados y llantas reducidas a ceniza. Para los habitantes del puerto, la pérdida de estas unidades representa un problema adicional: la escasez de transporte público.



Vecinos de distintas colonias señalan que los tiempos de espera se han prolongado y que algunos trabajadores han tenido que modificar sus horarios o buscar alternativas para llegar a sus centros laborales. “Estamos batallando más para movernos, pasan menos camiones y a veces vienen llenos”, comentó un usuario que prefirió mantener el anonimato.

A la afectación en la movilidad se suma la preocupación por posibles represalias o nuevos hechos de violencia en los próximos días o semanas. Aunque la actividad turística y comercial intenta retomar su ritmo habitual, la imagen de la torre de camiones calcinados permanece como un recordatorio visible del impacto que dejó el “Vallartazo” en Puerto Vallarta.



