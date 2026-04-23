México reforzó la cooperación internacional con el gobierno de Italia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el combate al crimen organizado, la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.

Lo anterior a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.

Hacienda afirmó que la política integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero, impulsada desde octubre de 2024, articula la inteligencia financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal y se refleja en la incorporación de la UIF al Gabinete de Seguridad.

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De ahí que el titular de la unidad antilavado, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con expertos en la materia de organizaciones internacionales y próximamente tendrá un encuentro con la coordinadora Residente del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Allegra Baiocchi.

Detalles de la reunión

La dependencia detalló que el titular de la UIF se reunió con Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones y crimen organizado a nivel global de UNICRI.

También con el Teniente Coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria del UNICRI.

Según la SHCP, ese tipo de encuentros contribuye a reforzar la alineación con estándares internacionales, así como a consolidar la cooperación con socios estratégicos para proteger la estabilidad e integridad del sistema financiero frente a riesgos globales.

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La reunión sirvió para fortalecer los mecanismos de colaboración para enfrentar la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero.

Se abordaron esquemas de intercambio de información estratégica, así como la implementación de capacitación recíproca orientados a robustecer las capacidades institucionales en la identificación y mitigación de riesgos asociados a la delincuencia organizada.

Ahí se destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales que permitan mejorar los modelos de prevención, detección y análisis de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.

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Es la primera vez que un titular de la unidad antilavado se reúne con expertos del gobierno italiano y el organismo multilateral, o bien que se hace pública.

La secretaría de Hacienda enfatizó que continuará impulsando acciones de cooperación, siempre en apego al marco jurídico vigente.

📢 #Comunicado Hacienda



Hacienda, a través de la UIF, fortalece la cooperación con el Gobierno de Italia y la ONU en México para el combate al crimen organizado y delitos financieros.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia… pic.twitter.com/L4J6fvHEbT — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 23, 2026

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