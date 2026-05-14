Tras la entrada en funcionamiento del tren interurbano México-Toluca “El Insurgente”, se registró un incremento en la búsqueda de oficinas por parte de las empresas en Santa Fe y Bosques de Santa Fe, de acuerdo con información de Spot2.

Entre marzo y abril, las búsquedas inmobiliarias en ambos corredores mostraron un crecimiento acelerado respecto al periodo octubre-diciembre de 2025, una señal de que la nueva conectividad comienza a influir en decisiones corporativas vinculadas con ubicación, costos operativos y movilidad laboral.

El interés de las empresas por rentar en Santa Fe podría pasar de representar el 5% de la demanda nacional de oficinas a un rango de entre 10% y 15%, en el corto y mediano plazo, según estimaciones de la firma.

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En 2025, el tren movilizó a 8.3 millones de pasajeros, un 89% más que el año anterior, según la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

Para la firma especializada en inmuebles comerciales, la reducción en los tiempos de traslado, de casi 2 horas a 37 minutos, puede incentivar a empresas que durante años descartaron este corredor por problemas de accesibilidad.

El posible movimiento de empresas a Santa Fe no implicaría una salida de empresas de la Ciudad de México sino una reorganización operativa: áreas administrativas, soporte y back office migrarían por costos más competitivos y mejor conectividad, mientras las oficinas centrales permanecerían en los corredores tradicionales.

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Actualmente, el corredor de Santa Fe registra tasas de vacancia de entre 28% y 29%, con precios de 21 a 23 dólares al mes por metro cuadrado (m²), con una ocupación aproximada de 24 mil metros cuadrados, de acuerdo con Spot2.

Santa Fe es el corredor que más ha tardado en recuperarse tras la pandemia.

En 2019, registró una renta neta negativa de 215 mil m2 con varias empresas devolviendo espacio, contra una absorción positiva de 150 mil m2 en 2025.

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“Durante años, muchas empresas descartaban crecer en Santa Fe por el desgaste que implican los traslados diarios. Si esa barrera comienza a reducirse, el corredor puede recuperar competitividad al contar con inventario existente de alta calidad”, señala Vianey Macías, líder de Market Research en Spot2.

Destacó que este movimiento responde al alza sostenida en costos de ocupación en corredores al poniente de la Ciudad de México, al incremento en valores catastrales y a la presión por reducir el gasto en capital inicial de adecuación de espacios.

La firma consideró que la conexión ferroviaria también amplía el radio de atracción de talento hacia el Valle de Toluca, permitiendo a las empresas reclutar perfiles del Estado de México sin depender exclusivamente del automóvil o trayectos prolongados por carretera.

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“Santa Fe verá una absorción acelerada de sus espacios vacantes al mitigar el factor tráfico. Los corporativos justificarán mejor el retorno a la oficina, lo que podría reducir su vacancia entre 1.5 y 2% en el próximo año”, estima Macías.

En paralelo, el corredor Toluca-Lerma podría fortalecerse como mercado satélite con oficinas de menor escala destinadas a soporte administrativo, tecnología y servicios vinculados al dinamismo industrial de la región.

Hacia 2027, se prevé una revaloración del metro cuadrado corporativo en Santa Fe conforme se resuelva la conexión final hacia edificios y complejos corporativos.

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gs