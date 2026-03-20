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La mañana de este viernes se registraron problemas en el servicio del Tren Interurbano México-Toluca, donde al menos tres unidades quedaron detenidas en el tramo comprendido entre Lerma y Santa Fe.
De acuerdo con reportes de usuarios, las fallas comenzaron alrededor de las 9:30 horas, momento en que el sistema suspendió operaciones sin previo aviso, generando retrasos y afectaciones para los pasajeros que se dirigían hacia la zona poniente del Valle de México.
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Uno de los incidentes más relevantes ocurrió a la altura de Jajalpa, donde un tren quedó varado sobre las vías, por lo que fue necesario el envío de otra máquina para remolcar la unidad afectada y liberar el paso.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las fallas están relacionadas con algún incidente en la estación Observatorio; sin embargo, durante la suspensión los usuarios reportaron falta de información clara por parte de las autoridades.
El servicio fue restablecido alrededor de las 11:30 horas, tras más de dos horas de afectaciones. No obstante, algunos usuarios señalaron que la operación se reanudó de manera gradual.
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afcl
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