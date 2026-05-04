La Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (Amefibra) informó que 2025 fue el segundo mejor año en la historia de estos instrumentos con un rendimiento del 30%, por lo que el mercado inmobiliario bursátil ha entrado en una fase de ejecución acelerada.

De acuerdo con la asociación, la reciente salida a bolsa de Park Life, la primera Fibra de vivienda institucional, y la oferta subsecuente de Fibra MTY son señales de un apetito renovado por parte de los inversionistas.

Este dinamismo precede a lo que se perfila como una nueva era de colocaciones en el mercado mexicano, donde se espera la llegada de vehículos especializados en centros de datos o infraestructura deportiva.

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“Esta confianza se sustenta en resultados tangibles: en los últimos cinco años, las Fibras han entregado un rendimiento acumulado de 114%, superando el 84% del IPC y el 100% del S&P 500.

“El sector ya representa casi el 4% del PIB nacional y estamos listos para la siguiente fase de consolidación, donde vehículos privados de alta escala darán el salto al mercado público”, dijo Jorge Avalos Carpinteyro, presidente de la Amefibra.

Avalos Carpinteyro agregó que la madurez del sector se refleja en una inversión de 12 mil millones de dólares destinada a la construcción de nuevos parques industriales en los últimos dos años.

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Actualmente, existen más de 100 parques industriales en proceso de construcción, una infraestructura crítica para absorber la demanda de empresas globales.

Este impulso es liderado por el segmento industrial, que cuenta con más de 21.6 millones de m² vinculados directamente al comercio exterior.

La solidez de las Fibras también radica en su capacidad para proteger el patrimonio contra la inflación.

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Al cierre de 2025, las rentas crecieron un promedio de 8% anual, superando el índice inflacionario y garantizando una distribución de valor constante.

Además, la diversificación ha sido clave: con un portafolio de 2 mil 208 propiedades, el sector reportó crecimientos notables de 14.7% en el segmento de oficinas y de 13.6% en hotelero, señales de una reactivación económica integral.

El enfoque para el cierre de 2026 se centrará en la disciplina financiera y la adopción de criterios ASG, con más de 8 millones de m² certificados actualmente, elementos que aseguran la competitividad del sector en México y en la inversión global de largo plazo.

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