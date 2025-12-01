La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra) informa que, tras un proceso de votación, designó a Jorge Ávalos Carpinteyro, CEO de Fibra Monterrey, como presidente para el periodo 2026-2027.

Ávalos ocupó la vicepresidencia de la Asociación y asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de enero de 2026, en sustitución de Salvador Daniel Kabbaz Zaga.

Con una trayectoria consolidada en el sector inmobiliario y financiero, Ávalos Carpinteyro aportará su visión para impulsar el desarrollo, transparencia y competitividad del ecosistema de Fibras en México, destacando por ser proactivo, dinámico, contar con amplia experiencia financiera y con un gran sentido de responsabilidad.

Además de que su destacada labor en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados durante el periodo 2024-2025 refleja su capacidad de gestión y compromiso con el fortalecimiento del sector.

"Agradezco la confianza de los miembros de la Amefibra, nuestro sector juega un papel fundamental en el desarrollo económico del país y en la consolidación de estándares de transparencia y mejores prácticas corporativas.

“Mi visión será seguir impulsando el crecimiento del sector de las Fibras para generar valor sostenible para inversionistas, inquilinos, desarrolladores y las comunidades en las que operan”, mencionó Ávalos.

Por su parte, Josefina Moisés, directora de Amefibra agradeció el liderazgo y compromiso de Salvador Daniel por impulsar la profesionalización del sector y señaló que, con Jorge Ávalos, la Asociación seguirá consolidando su trabajo para generar nuevas oportunidades de crecimiento y enfrentar los retos del sector.

“Jorge ha sido vicepresidente de la asociación por cuatro años y esa experiencia será muy valiosa para asumir muy rápidamente sus nuevas responsabilidades y desarrollar su visión para Amefibra en los próximos dos años que durará su gestión al frente de la misma”, destacó Moisés.

Antes de unirse a Fibra Monterrey, Jorge Ávalos participó en la creación y desarrollo de Banco Invex donde ocupó diversas posiciones a lo largo de una trayectoria de 20 años, incluida la de miembro de su Consejo de Administración.

Cuenta con una licenciatura en Contaduría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Dallas, Texas, un diplomado en Alta Dirección por el IPADE y un diplomado de Negocios por la Universidad de Harvard.

Durante la gestión de Salvador Daniel Kabbaz Zaga como presidente, Amefibra consolidó su papel como uno de los principales motores de inversión institucional del país.

Bajo su liderazgo, el sector alcanzó un valor de activos que supera los 891 mil millones de pesos y más de 30 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable con niveles de ocupación cercanos al 95%.

En conjunto, los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces y el capital privado administran más de 115 mil millones de dólares en activos, de los cuales, 48 mil millones corresponden a los miembros de Amefibra.

En 2024, las Fibras registraron rendimientos promedio de 15%, ocho puntos superiores al mercado y distribuyeron dividendos superiores al 9% anual, su capitalización representa el 4.5% del PIB nacional.

