Este 15 de octubre se llevan acabo diferentes eventos conmemorativos. El propósito de los días conmemorativos es generar conciencia y visibilización sobre determinadas problemáticas a nivel mundial.

Es por eso que aquí te contaremos todo lo que necesitas saber sobre lo ocurrido un día como hoy y sobre las nuevas jornadas conmemorativas que van surgiendo con el paso de los años.

¿Qué se celebra este 15 de octubre?

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Foto: Archivo | El Universal (26/12/2024)

De acuerdo con Naciones Unidas, menciona que cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, esto para reconocer el papel fundamental de las mujeres en las zonas rurales, quienes representan la lucha constante contra la pobreza extrema, el hambre y la acción climática.

Detrás del lema “Mujeres rurales en ascenso: construyendo futuros resilientes con Beijing+30”, se celebra este Día Internacional promovido por ONU Mujeres, y tiene como propósito visibilizar las desigualdades que aún padecen, mayor seguridad y reducir la brecha digital.

Por ello, se busca la igualdad de género, eliminar la pobreza y lograr la justicia climática y garantizar una vida sostenible donde mujeres y niñas participen.

Día Internacional de los Pronombres

Cada tercer miércoles del mes de octubre desde el 2018 se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre los Pronombres, el objetivo principal es fomentar el respeto y el uso de los pronombres personales.

En concreto lo que se busca es la inclusión de las personas transgénero y no conformes con el género, luchando contra la hostilidad y la discriminación que a menudo sufren.

Día Mundial del Lavado de Manos

De acuerdo con la UNICEF, menciona que este día es para reconocer la importancia de la salud con este hábito tan simple como lavarse las manos con agua y jabón.

Este día fue promovido en 2008 por la Asociación Mundial para el Lavado de Manos esto con el objetivo de promover el lavado de manos como una medida sencilla y accesible para prevenir enfermedades.

El lavado de manos puede prevenir enfermedades en niños que son los más vulnerables como la diarrea, infecciones respiratorias, entre otras.

Día Mundial de la Ambliopía

Este 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ambliopía con el propósito de concientizar a las personas sobre las afecciones visuales que comúnmente pueden presentarse en la infancia.

Según el sitio web de oftalmología de LASIK CENTER, la ambliopía, también conocida como “ojo vago”, es una condición en la que uno de los ojos no logra desarrollar su capacidad visual durante la infancia.

Esto suele ocurrir porque el cerebro ignora la información proveniente del ojo afectado y privilegia el uso del ojo sano, por lo que la visión del ojo débil no puede desarrollarse.

Día Internacional del Bastón Blanco

Fotos: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL

Este día busca visibilizar la importancia del uso del bastón blanco para las personas con discapacidad visual.

El Gobierno de México menciona que este es un instrumento que permite a las personas con dicha discapacidad desplazarse de forma autónoma.

La estructura de los bastones suele tener un mango de goma y una púa metálica rodante en la parte inferior que sirve para gestionar fácilmente el seguimiento y detección de obstáculos que se encuentren a nivel del suelo.

Día Mundial de la Dignidad

De acuerdo con el sitio web Fundación cuidados dignos, menciona que es importante fomentar el trato a todos con respeto y consideración en cada etapa de la vida.

La dignidad es un derecho que debe ser protegido y promovido todos los días para ser valorado, escuchado y respetado sin distinción alguna.

Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria

IMSS arranca Programa de Reconstrucción Mamaria. Foto: Especial

Este evento conmemorativo es de suma importancia ya que está dirigido a todas aquellas mujeres que lamentablemente enfrentan un cáncer de mama.

El Gobierno de México menciona que la reconstrucción mamaria es un derecho al que pueden acceder las mujeres con cáncer, para fortalecer su salud mental, confianza y salud.

El cirujano Johnatan Figueroa Padilla menciona que “la reconstrucción utiliza implantes de silicona o tejidos autólogos que se obtienen, en la mayoría de los casos, del abdomen inferior del paciente”.

Día internacional de la muerte perinatal

El sitio Umamanita menciona que cada 15 de octubre con esta temática busca concientizar a todas las personas sobre la pérdida de un bebé durante el embarazo, el período neonatal o el primer año de vida del bebé.

También busca empatizar con las madres que sufren tal pérdida y sus familiares que también son parte indirectamente del duelo.

Por otro lado, es importante dejar de lado la indiferencia o reaccionar en silencio ya que esto provoca incoherencia que duele y confunde, agravando y empeorando un sufrimiento que ya es inmensamente difícil.

Día Mundial de la Ética

Foto: Pixabay

De acuerdo con National Geographic, menciona que cada tercer miércoles del mes de octubre se celebra anualmente por iniciativa del Consejo Carnegie de Ética en Asuntos Internacionales.

El principal objetivo es concienciar sobre la importancia de la ética en la vida profesional, la vida diaria y el medio ambiente.

