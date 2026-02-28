¿Qué es Mercurio retrógrado y por qué es tendencia en redes?; aquí te explicamos

En los últimos días, las redes sociales han sido invadidas por una frase que para algunos no significa nada, mientras que para otros, es una gran advertencia: Mercurio retrógrado.

Este término ha cobrado relevancia gracias a quienes creen en la astrología y quieren prevenir a las demás personas de sus efectos; pero no te preocupes, si no sabes a qué se refiere, aquí te explicamos todo.

¿Qué significa Mercurio retrógrado? ¡Aquí te explicamos! Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué es Mercurio retrógrado?

De acuerdo con el portal especializado en el tema, Star Walk, en la astronomía, Mercurio retrógrado es un fenómeno en el que parece que el planeta más pequeño de nuestro Sistema Solar se mueve en el sentido opuesto a la dirección de su trayectoria natural. Sucede tres o cuatro veces al año y suele tener una duración de alrededor de tres semanas.

"Este movimiento retrógrado es cuando un planeta parece invertir su dirección habitual en el cielo con respecto a las estrellas de fondo y empieza a moverse 'hacia atrás' durante un tiempo", dice el portal.

Puede sucederle a cualquier planeta y en realidad, este movimiento "retrógrado" no es real. Es únicamente una ilusión; un efecto visual que se da por la diferencia de velocidad y distancia en las órbitas de los demás astros.

Los planetas interiores (o inferiores) se mueven más rápido que la Tierra en sus órbitas y también parecen invertir direcciones en el cielo. Foto: Star Walk

¿Qué significa Mercurio retrógrado en la astrología?

Ahora bien, para la astrología —la disciplina o creencia de que el movimiento de los astros influye en la personalidad de las personas—, Mercurio retrógrado es todo un fenómeno, el cual hay que tomar con precaución.

Según esta pseudociencia, Mercurio es el planeta que rige la comunicación, el intelecto, la mente racional, la tecnología, la memoria, el aprendizaje, el transporte y los viajes cortos; por lo que, durante el periodo en el que se encuentra en retrógrado, se dice que estas áreas de la vida pueden verse afectadas o empapadas de caos.

Aunque para la astronomía y la ciencia, este fenómeno no afecta en lo absoluto, mucha gente admite sí sentir cambios, como dificultades para conectar y comunicarse, o cometer errores inesperados e inusuales. Incluso, es posible que alguna vez hayas escuchado a alguien echarle la culpa a Mercurio retrógrado tras un evento desafortunado en sus vidas.

Según la astrología, Mercurio retrógrado puede generar problemas en la comunicación con otras personas, por lo que, para evitar peleas, debes intentar hablar de manera asertiva. Foto: Canva

¿Por qué Mercurio retrógrado es tendencia en redes?

Este fenómeno se volvió tendencia en redes ya que se ha advertido que el planeta estará en "retroceso" del 26 de febrero al 20 de marzo. Por lo que las y los creyentes de la astrología recomiendan estar atentos a los efectos de desorganización, falta de comunicación y encuentros sorpresa con el pasado que puedan surgir.

Este fenómeno solo dura un par de semanas y si no eres creyente de la astrología, puedes ignorarlo por completo. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

