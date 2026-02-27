Marianne Gonzaga exhibe presunto cateo ilegal; acusa a policías de entrar sin orden a casa de su familia en busca de su hija

Más Información

La disputa por la custodia de la hija de , influencer que atacó con un objeto punzocortante a la modelo Valentina Gilabert en el 2025, dio un inesperado giro al denunciar a través de la cuenta “Justicia para Emma” que un grupo de policías presuntamente habrían realizado un al entrar sin orden a casa de su familia.

Tras dar a conocer en el mes de diciembre el proceso judicial que enfrenta contra José Said, acusando a su familia de querer quitarle la custodia de su hija, Gonzaga aseguró que el padre de su expareja y abuelo de la menor, supuestamente habría movido sus influencias para acelerar el caso a su favor. Aunado a ello, el pasado 24 de febrero la Fiscalía de la Ciudad de México lanzó una Alerta Amber para localizar a la menor.

Marianne Gonzaga ha destado nueva polémica por la disputa de la custodia de su hija, Emma. Foto: TikTok @mariannerc
Marianne Gonzaga ha destado nueva polémica por la disputa de la custodia de su hija, Emma. Foto: TikTok @mariannerc

Marianne Gonzaga exhibe presunto cateo ilegal; acusa a policías de entrar sin orden a casa de su familia

En un video que rápidamente circuló en redes sociales, se muestra a un grupo de uniformados, subir y bajar escaleras de un domicilio ante la sorpresa de los propietarios que son familiares de la influencer.

“Durante la madrugada, policías ingresaron al domicilio de Santiago y del hermano de Marianne de forma agresiva sin orden de cateo ni mandamiento judicial alguno, argumentando una supuesta “búsqueda” de Emma”, se lee en el video.

El video circuló rápidamente en redes sociales. Fotos: Especial
El video circuló rápidamente en redes sociales. Fotos: Especial

Además, en el clip se acusa que tanto José Said, como su padre, el abogado Juan Manuel Becerril, amenazaron e intimidaron previamente a los familiares de Marianne.

En cuanto a la Alerta Amber, se hace una pequeña mención argumentando que el boletín no cuenta con los datos completos de la menor, además de señalar otras irregularidades en su difusión.

