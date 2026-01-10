¿Por qué deberías dejar una prenda con tu olor donde duerme tu gato? Conoce las razones

Etólogos y veterinarios de portales especializados como PetMD y asociaciones veterinarias internacionales, coinciden en que dejar una prenda con el olor del dueño en el lugar donde duerme el gato puede servir como “ancla emocional” en situaciones de estrés, ansiedad o cambios de rutina, siempre que el animal lo tolere y se respeten sus tiempos.

El olfato es clave en la forma en que los gatos perciben y organizan su entorno. Aunque a simple vista parezca que se guían más por la vista o el oído, los olores les aportan información sobre seguridad, pertenencia y territorio. Por eso, el aroma de la persona con la que tienen un vínculo estrecho puede funcionar como un referente tranquilizador.

Dejar una prenda usada (una camiseta, un suéter o incluso una funda de almohada) en el sitio donde el gato suele descansar puede ayudar en momentos específicos: mudanzas, llegadas recientes a un nuevo hogar, cambios de rutina, estancias en guarderías o cuando el dueño debe ausentarse por algunas horas o días. En estos escenarios, el olor familiar contribuye a reducir la sensación de soledad y a mitigar el impacto del cambio.

Puede sumar como recurso adicional en el "kit" emocional del gato.

¿En qué ayuda esta técnica a los gatos?

Los especialistas señalan que esta práctica puede ser especialmente útil con gatos adoptados recientemente, que todavía están construyendo confianza. Mientras se adaptan, contar con un olor estable y reconocible en su cama o refugio les ofrece una referencia de seguridad dentro de un entorno que aún perciben como extraño o potencialmente amenazante.

También se menciona que la prenda con olor del dueño puede complementar otras estrategias de bienestar felino, como disponer de escondites elevados, rascadores, rutinas de juego y feromonas sintéticas. No reemplaza estas medidas, pero puede sumar como recurso adicional en el 'kit' emocional del gato, sobre todo en animales sensibles o con antecedentes de miedo.

Sin embargo, expertos aclaran que no todos los gatos reaccionan igual. Algunos pueden ignorar la prenda o incluso mostrar rechazo si invade demasiado su espacio o si el olor es muy intenso. Por eso, se recomienda colocarla cerca de su cama o zona de descanso y observar su conducta: si el gato se acerca, se frota o duerme sobre ella, es una buena señal; si la evita, lo mejor es retirarla.

Lo que interesa es el olor natural del dueño.

Recomendaciones clave para calmar la ansiedad

Otra advertencia importante es mantener la prenda limpia dentro de lo posible, sin perfumes fuertes ni restos de productos químicos que puedan resultar molestos para el olfato felino. Lo que interesa es el olor natural del dueño, no fragancias artificiales que podrían generar el efecto contrario y aumentar el estrés.

Esta técnica no es una solución mágica para problemas de comportamiento más complejos, como agresividad, marcaje urinario o miedos intensos. En esos casos, lo adecuado es consultar con un veterinario o un etólogo felino, y usar la prenda solo como apoyo dentro de un plan de tratamiento más amplio.

En resumen, dejar una prenda con el olor de la persona de referencia donde duerme el gato puede ser una herramienta sencilla y de bajo costo para acompañarlo en periodos de cambio o ausencia.

Es recomendable dejar una prenda con el olor del dueño en la cama del gato.

Siempre que se respeten sus reacciones y su espacio personal, este pequeño gesto puede convertirse en un aporte extra de calma y seguridad para el bienestar del felino.

