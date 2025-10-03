En el marco del caso de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delictivo "La Barredora" y exsecretario de Seguridad del senador Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "tienen que haber pruebas" en casos de corrupción.

"Ahí donde hay pruebas, porque el problema es que tiene que haber pruebas, no es que alguien te dijo que 'esta persona hizo quien sabe qué'. Dónde hay pruebas fehacientes de algún acto de corrupción, hay que actuar.

"Tiene que haber cero impunidad a la corrupción", expresa Sheinbaum Pardo en su documental "Los primeros 365 días, la transformación avanza", estrenado este 3 de octubre.

Lee también Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Claudia Sheinbaum estrenó documental "Los primeros 365 días, la transformación avanza" (3/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Comenta que se perdió el privilegio que había en la oligarquía "de decirle al presidente qué es lo que tenía que hacer".

"En México decide el pueblo, no decide nadie más, y así tiene que ser", expresa.

En las imágenes se critica al expresidente Felipe Calderón y a periodistas como Carlos Loret de Mola. Acusa que hay clasismo, racismo y una ideología conservadoras en parte de la sociedad.

Lee también Una mañanera sin preguntas ni respuestas; Sheinbaum corta mañanera sin dar la palabra a los reporteros

Sheinbaum destaca figura de AMLO

En su documental "Los primeros 365 días, la transformación avanza", que se estrenó este 3 de octubre como parte de su primer año de gobierno, la presidenta Sheinbaum dedica un espacio para reconocer la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, expresa que "regresar al pasado no es opción". "Tenemos que garantizar los resultados para que la gente sepa que es el camino, regresar al pasado no es opción", dice.

Al reconocer que en el estilo de trabajo la formó López Obrador, expresa que no son la misma persona.

Lee también Claudia Sheinbaum: esquizofrenia ante el 68

Claudia Sheinbaum presenta documental a un año de gobierno. Foto: Captura de video

"No somos la misma persona, gobernamos de manera distinta, hay cosas en las que nos parecemos, cosas en las que no", señala Sheinbaum Pardo al compartir imágenes con el exmandatario.

Rechaza que haya rompimiento con su antecesor y dice que "hay continuidad".

La titular del Ejecutivo federal confiesa en el documental que sintió inseguridad por ser mujer.

Presidenta reconoce a mujeres y estrategia de seguridad

Al hablar de seguridad y destacar su estrategia, dice que su gobierno logró reducir 30% los homicidios en un año.

También comentó que "es tiempo de mujeres", mientras comparte imágenes de los encuentros con las mexicanas en sus giras. Se escucha decir que es Presidenta, mamá, abuela y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Lee también Sheinbaum responde a amago de “Alito” Moreno de denunciarla; “Tiene derecho a defenderse”, dice

Presidenta reconoce estrategia de seguridad en México (3/10/2025). Foto: Captura de pantalla

Al final, Claudia Sheinbaum reflexiona que la pobreza y la desigualdad son por un modelo económico de opresión.

Destaca que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza y no se quiere que ninguna persona siga en esa situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc