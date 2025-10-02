Luego que el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, anunció que denunciará a la titular del Ejecutivo federal ante autoridades mexicanas y organismos internacionales por presunto abuso de poder, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cualquier ciudadano puede defenderse frente a un acto de autoridad.

La reacción de la mandataria se da después de la expropiación de terrenos ligados al dirigente priista por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo que ha derivado en una nueva confrontación política.

Sheinbaum subrayó que su declaración previa sobre el caso fue en respuesta a preguntas específicas sobre el proceso de expropiación en Campeche y reiteró que únicamente señaló una presunción respecto al origen de las propiedades vinculadas a Moreno.

“Yo solo dije, primero dije: ‘Parece que’. Si ustedes ven mi declaración ayer en esta conferencia, (dije) ‘Parece que’ porque me preguntaron de las expropiaciones que está haciendo el gobierno de Campeche. Y dije, parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos”, expresó la presidenta.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo insistió en que su comentario no constituye una afirmación categórica, sino una apreciación derivada de la información que circula sobre el caso.

“Entonces, así es, parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos, pero en todo caso tiene derecho a lo que cualquier ciudadano tiene, a defenderse en el momento de un acto de autoridad”.

